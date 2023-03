Vincent Bruins

Maandag 6 maart 2023 10:13

Max Verstappen en Sergio Pérez sleepten in de Grand Prix van Bahrein een indrukwekkend 1-2-resultaat voor Red Bull Racing binnen. Het is voor het eerst sinds 2011 dat de Oostenrijkse renstal de seizoensopener van de koningsklasse op haar naam weet te schrijven en pas de tweede keer ooit in de negentienjarige geschiedenis van het team. Ondertussen zijn Ferrari en Mercedes nog nooit tegelijk een Formule 1-seizoen in het hybride-tijdperk begonnen met zo'n grote achterstand.

Verstappen was gisteren uitermate dominant op Bahrain International Circuit. De Nederlander pakte pole position, reed elke ronde aan de leiding op drie na omdat zijn teamgenoot later de eerste geplande pit stop maakte, en won met een voorsprong van bijna twaalf seconden. Pérez streed om de tweede plaats met Charles Leclerc wiens Ferrari-motor het begaf met nog minder dan twintig ronden te gaan. De Mexicaan kwam bijna 27 seconden voor Fernando Alonso die het laatste podiumplekje pakte, over de streep. Het was Red Bull al elf seizoenen lang niet gelukt om de seizoensopener te winnen. Die 'vloek' lijkt nu opgeheven te zijn.

Vettel won in 2011

De laatste keer dat de energydrankfabrikant de seizoensopener won, was in de Grand Prix van Australië in 2011. Sebastian Vettel was in de kwalificatie maar liefst acht tienden van een seconde sneller dan Lewis Hamilton in de McLaren en teamgenoot Mark Webber. Net als Verstappen gisteren, reed Vettel ook elke ronde op drie na aan de leiding. Hij won met een voorsprong van 22 seconden op Hamilton. Vitaly Petrov was de grote verrassing in zijn Renault en scoorde het enige podiumresultaat uit zijn carrière. De Rus wist voorbij te gaan aan Fernando Alonso en Webber door beter om te gaan met de nieuwe Pirelli's en een stop minder te maken. Na 2011 lukte het Red Bull tot gisteren maar niet om een seizoensopener te winnen en ook podiums waren schaars. Vettel werd nog tweede en derde in 2012 en 2013, respectievelijk, maar in het hybride-tijdperk moest het Oostenrijkse team wachten tot 2019 voordat Verstappen derde werd op het circuit van Albert Park. In 2021 werd de Nederlander verslagen in een titanenstrijd met Hamilton in Bahrein, maar zag nog wel als tweede het zwart-witgeblokt.

Geen podium voor Ferrari én Mercedes sinds 2012

Ferrari en Mercedes lijken de grootste achterstand op Red Bull te hebben sinds het begin van het hybride-tijdperk. Het is voor het eerst dat beide teams niet op het podium zijn gekomen in een Formule 1-seizoensopener sinds 2012. Dat jaar werd geopend door de Grand Prix van Australië waarin Michael Schumacher uitviel met versnellingsbakproblemen en Nico Rosberg buiten de punten viel vanwege een lekke band in de laatste ronde. Felipe Massa viel uit na contact met Bruno Senna, terwijl Ferrari-teamgenoot Alonso matig vijfde werd. Van 2013 tot en met 2022 stond er altijd een Ferrari- of Mercedes-coureur op het podium van een seizoensopener. Alonso werd tweede achter de Lotus van Kimi Räikkönen in 2013 in Melbourne. Rosberg won vervolgens de eerste races van 2014 en 2016 met Mercedes, terwijl teamgenoot Hamilton dat deed in 2015 en 2021. Vettel was in 2017 en 2018 aan de beurt met Ferrari, terwijl Valtteri Bottas als eerste over de finish kwam in 2019 en 2020. Leclerc en Sainz pakten vorig jaar in Bahrein een 1-2-resultaat voor de Scuderia. Hoe gaat de rest van 2023 eruit zien voor de renstallen uit Italië en Duitsland?

