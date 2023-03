Jeen Grievink

Maandag 6 maart 2023 05:58

Max Verstappen en Red Bull Racing worden nu al als ongrijpbaar gezien door de naaste concurrenten. Bij Mercedes en Ferrari denken ze niet dat Verstappen en consorten binnenkort bij te halen zijn. Dit zeggen onder meer Toto Wolff, Charles Leclerc en George Russell.

Verstappen kwam tijdens de Grand Prix van Bahrein met een waanzinnige voorsprong over de finish. De Nederlander kwam geen enkel moment in de problemen en zag daarnaast ook nog hoe teamgenoot Sergio Pérez een één-tweetje veiligstelde voor het team. Een waanzinnige prestatie van de Oostenrijkse renstal, dat duidelijk meerdere streepjes voor heeft op de concurrentie. Bij Ferrari en Mercedes zijn ze dan ook verbijsterd. "Red Bull zit op een andere planeet", zo was Wolff duidelijk na afloop. Hij kondigde dan ook direct aan dat Mercedes agressief gaat ontwikkelen om extra snelheid te vinden.

Leclerc spreekt van "klasse apart" bij Red Bull

Ook Leclerc is erg onder de indruk van wat Verstappen en Red Bull hebben laten zien. "Zij zijn een klasse apart. We konden hen niet uitdagen", zo stamelde hij nadat hij zelf was uitgevallen met een motorprobleem. "Zij hebben duidelijk iets speciaals gevonden. In de kwalificatie zitten we allemaal dicht bij elkaar, maar in de race zijn zij vaak een seconde sneller dan wij. Zij zitten echt in een andere categorie", aldus de Monegask, die hierin bijval krijgt van teamgenoot Carlos Sainz. "Zij doen duidelijk iets met de banden dat wij niet helemaal snappen."

Red Bull al kampioen volgens Russell

Russell durft zelfs nog een stap verder te gaan. Volgens hem kan men Verstappen en Red Bull nu al uitroepen tot wereldkampioen. "Red Bull heeft het kampioenschap al binnen", zo zuchtte hij na afloop. "Ik denk niet dat iemand met hen zal vechten dit jaar. Ze zouden iedere race van dit jaar moeten winnen, dat is mijn gok."