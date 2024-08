Voormalig Red Bull-coureur Pierre Gasly is van mening dat Yuki Tsunoda inmiddels wel genoeg heeft laten zien om een kans bij het topteam naast Max Verstappen te krijgen. De Japanner is dit seizoen veelvuldig zijn teamgenoot de baas, maar Red Bull blijft vasthouden aan de kwakkelende Sergio Pérez.

Tsunoda maakte in 2021 zijn debuut in de Formule 1 bij het toen nog hetende AlphaTauri. De Japanner was in zijn debuutjaar al erg rap, maar nogal wispelturig. Daarnaast kon Tsunoda bij het minste of geringste fel worden op de boordradio en een verhuizing naar Faenza heeft een boel van die problemen verholpen. Afgelopen seizoen was hij Nyck de Vries de baas in de eerste helft van het jaar en ook Daniel Ricciardo had grote moeite met de Japanner. Alleen Liam Lawson wist als invaller bij de tijden van Tsunoda in de buurt te komen en hem hier en daar zelfs voorbij te streven. Desalniettemin lijkt Tsunoda niet in beeld te zijn bij Red Bull Racing en Gasly begrijpt daar in gesprek met Motorsport.com niet zoveel van.

Frustrerende periode voor Tsunoda

"Ik heb altijd gezegd dat Yuki heel snel is, ik heb dat zelf gezien. Hij heeft het de laatste jaren bewezen en gaat het de komende jaren bewijzen. Ik kan me dus heel goed voorstellen dat dit frustrerend voor hem is. Ik heb al een paar keer met hem erover gepraat. Ik weet dat hij meer wil en dat hij het idee heeft dat hij meer verdient. Ik heb in hetzelfde pakket gezeten", legt Gasly uit. De Fransman kreeg overigens in 2019 zijn kans naast Verstappen, maar werd na een half jaar te licht bevonden en werd uiteindelijk vervangen door Alexander Albon.

Wachten op een kans bij Red Bull Racing

Gasly gunt het Tsunoda om zijn kunsten te laten zien bij Red Bull en adviseert de Japanner dan ook om te blijven doen waar hij momenteel mee bezig is. "Ik heb tegen hem gezegd: 'Blijf doen wat je doet. Zolang je competitief blijft, krijg je vanzelf een keer de kans.' Het is echter geen makkelijke positie om je in te bevinden. Ik had hem persoonlijk een kans gegeven bij Red Bull, maar ik ben Helmut Marko niet", aldus Gasly.

