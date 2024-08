Wat moet Pérez tweede seizoenshelft doen om Red Bull te overtuigen voor 2025?

Sergio Pérez kreeg voor de zomervakantie te horen dat zijn stoeltje voor de rest van dit seizoen veilig is, ondanks dat de Mexicaan in 2024 erg wisselvallig presteert. Wat moet de Mexicaan doen om te voorkomen dat Red Bull Racing hem alsnog gaat vervangen voor 2025?

Perez is bezig aan zijn vierde seizoen als coureur van Red Bull Racing. De Mexicaan kwam over van Racing Point, daarvoor Force India en reed eerder ook voor Sauber en McLaren. Zeker tijdens zijn laatste seizoen bij Racing Point maakte de Mexicaan zoveel indruk dat Red Bull Alexander Albon, die Pierre Gasly al had vervangen wegens tegenvallende prestaties, verving door Pérez om teamgenoot van Max Verstappen te worden.

Pérez begint goed bij Red Bull

Tijdens het eerste seizoen bij Red Bull presteerde de Mexicaan beduidend beter dan zijn voorgangers. Pérez was stabiel en hielp in zijn eerste seizoen meteen Verstappen aan zijn eerste titel in F1, alhoewel de Nederlander nog steeds voor het merendeel zelf voorin moest racen tegen Mercedes. Daarna werden de verwachtingen, zeker omdat de auto van Red Bull vanaf 2022 begon te domineren, zowel bij de buitenwereld als bij Pérez zelf behoorlijk hoog. Deze verwachting zijn niet echt waargemaakt door de Mexicaan.

Pérez in 2022, 2023 en 2024

Vanaf het seizoen 2022 voerde Pérez de druk bij zichzelf namelijk flink op. De Mexicaan sprak uit dat hij wereldkampioen wilde worden, waardoor hij zichzelf en ook de mensen van buitenaf hem begonnen te vergelijken met de prestaties van Verstappen. Aan het begin van zowel 2022 als 2023 boekte de Mexicaan wel wat zeges en kon hij mee met de Nederlander, maar vanaf het moment dat de stratencircuits buiten Europa werden ingeruild voor de traditionele circuits in Europa, ging het in zowel 2022 als 2023 fout. Het gat begon te groeien met Verstappen, waarbij de Mexicaan vooral steken liet vallen op zaterdag tijdens de kwalificatie en vaak op zondag aan een inhaalrace moest beginnen. Richting het einde van het seizoen kwam de vorm bij de Mexicaan wel weer wat terug, maar het gat naar Verstappen was toen al enorm.

In 2024 is het niet anders. Pérez begon aan het seizoen met een andere insteek, namelijk niet per se om wereldkampioen te worden. Wederom begon de Mexicaan stabiel, met veel tweede en derde plaatsen. Sinds het raceweekend in Imola, toen hij achtste werd, is de vorm weer compleet verdwenen. Wederom dus aan het begin van de raceweekenden in Europa. Na Imola volgden de volgende resultaten: DNF, DNF, achtste, zevende, zeventiende, zevende en zevende. De Mexicaan staat zevende in het wereldkampioenschap met 131 punten en is nog minder productief geweest dan de afgelopen twee seizoenen het geval was.

Twijfels over toekomst Pérez

Ondanks al deze resultaten besloot Red Bull het contract van Pérez met twee jaar te verlengen tot eind 2026. Hierbij wordt uitgegaan van een 1+1, waarbij er dus een optie zou zijn voor het tweede seizoen. Daarnaast zou er een prestatieclausule in het nieuwe contract zitten die meteen geldig was. Het was mede hierdoor dat, toen de prestaties minder werden en matig bleven, er twijfels waren over de toekomst van Pérez. Dit was ook bij teambaas Christian Horner en vooral adviseur Helmut Marko het geval. Er werd de maandag na het laatste raceweekend voor de zomerstop een vergadering gehouden, waarin de toekomst van Pérez werd besproken.

Red Bull heeft weinig opties?

De opties voor Red Bull werden tijdens die vergadering waarschijnlijk ook op tafel gelegd, voor het geval er afscheid genomen werd van Pérez. Wat waren die opties? Red Bull is namelijk nog steeds eerste in het kampioenschap bij de constructeurs en heeft een coureur naast Verstappen nodig die stabiel kan presteren, ervaring heeft en punten kan pakken achter Verstappen. Pérez heeft bewezen dit wel te kunnen, zeker richting het einde van een seizoen. De andere optie was Daniel Ricciardo geweest, die bij Visa Cash App RB een wisselvallig seizoen beleeft. De Australiër heeft de ervaring en heeft tevens een goede band met Verstappen. Verder was er nog Yuki Tsunoda, die in 2024 wederom een stap vooruit heeft gezet en ongeduldig begint te worden, en de onervaren Liam Lawson. Kortom: veel zekere en betere opties waren er niet. Tot die conclusie kwam Red Bull ook, want Pérez zal ook tijdens de tweede seizoenshelft teamgenoot van Verstappen zijn.

Druk nu bij Pérez

Als de druk tijdens de eerste seizoenshelft al groot was, dan zal deze druk tijdens de tweede seizoenshelft alleen maar toe gaan nemen. Red Bull zal duidelijk aangegeven hebben dat de prestaties van de Mexicaan moeten verbeteren en zal hem ook een doel hebben gegeven. Zeker Tsunoda en Ricciardo zullen bij Visa Cash App RB proberen de positie van Pérez verder onder druk te zetten voor 2025. Ricciardo weet dat hij volgend jaar waarschijnlijk bij Visa Cash App RB plaats moet maken voor een jonge coureur, als we Marko mogen geloven. Denk dan aan Lawson, Ayumu Iwasa of Isack Hadjar. Het lijkt voor de Australiër dus Red Bull of niks te zijn voor 2025. Tsunoda weet ook dat Aston Martin voor de toekomst nog een optie is, vooral dankzij de samenwerking met Honda die vanaf 2026 in zal gaan. Mocht hij geen kans krijgen bij Red Bull volgend jaar, dan is Aston Martin samen met Red Bull voor 2026 een optie.

Wat moet Pérez doen tijdens de tweede seizoenshelft?

Dit is voor de buitenwereld een vraag en voor Red Bull een weet. Toch lijkt het vrij logisch te zijn dat de Mexicaan beter moet gaan presteren dan tijdens de eerste seizoenshelft het geval was. Anders was een gesprek over zijn toekomst met een nieuw contract op zak in eerste instantie überhaupt niet nodig geweest. Er zijn nog drie races in Europa te gaan, waarna er richting het einde van het seizoen weer buiten Europa een paar straatraces op het programma staan en we dus op papier weer op het terrein van Pérez terechtkomen. Het team zal als doel hebben weer kampioen bij de coureurs en constructeurs te worden, maar daarvoor heeft het wel een Pérez nodig die voorin mee kan doen. Ferrari, maar vooral McLaren en Mercedes hebben zich duidelijk voorin gemeld. Hierdoor rijdt Verstappen soms tegen vier a vijf coureurs, zonder een strategisch spel te kunnen spelen samen met Pérez. Dit zal tijdens de tweede seizoenshelft moeten veranderen.

