Esteban Ocon is momenteel nog coureur van Alpine, maar na dit seizoen gaat dat anders zijn. De Fransman lijkt dit niet al te erg te vinden, want de messen worden door Ocon al geslepen. Ocon is namelijk van mening dat Alpine zich niet gedraagt en werkt als een F1-team.

In gesprek met Motorsport.com zegt Ocon, die na dit seizoen vertrekt bij Alpine, dat het team al jaren niets doet met de feedback van de coureurs. "Ik heb alles gegeven wat ik had voor dit team. Niet alleen ik hoor, maar ook Ricciardo, Alonso en Gasly. Alle coureurs die bij dit team hebben gezeten, hebben feedback gegeven. Normaal gesproken is er een cyclus waarin je als coureur informatie aan het team geeft. Vervolgens is er technische feedback. Ofwel: Ja, je hebt gelijk, we moeten dit aanpakken of: nee, we kunnen dit niet doen vanwege dit of dat. Maar zoiets is er nog nooit geweest."

Ocon ziet problemen die hij doorgeeft door Alpine niet opgelost worden

Ocon vervolgt door te stellen dat hij vervolgens de problemen die hij doorgegeven had aan Alpine, weer terug ziet keren. "Het jaar daarop realiseer je je dat sommige problemen waar je het over had niet zijn opgelost, maar de andere kant op zijn gegaan. Ik probeer dit team zo goed mogelijk te leiden, maar er is niet altijd naar ons geluisterd. We hebben bijvoorbeeld enkele problemen met de huidige auto die we drie jaar geleden ook hadden. Dat kan niet, niet in de Formule 1."

Ocon gaat bij Haas rol als leider niet uit de weg

Komend seizoen zal Ocon gaan rijden voor het Amerikaanse team Haas, waar hij teamgenoot wordt van rookie Oliver Bearman. Daardoor krijgt Ocon automatisch de rol van kopman. Ocon zelf gaat deze rol niet uit de weg. "Ik weet niet of het goed is om teamleider te zijn, maar ik zal me inzetten, ik zal me inspannen. Ik zal proberen geen enkel detail over het hoofd te zien en ik zal alles doorgeven wat ik belangrijk vind om te verbeteren. Je hoeft geen jaar te wachten tot er iets gebeurt, want dingen hebben tijd nodig om zich te ontwikkelen, dingen hebben tijd nodig om gecreëerd te worden. Als je iets mist in de eerste zes maanden, kan het een jaar en zes maanden duren voordat het terugkomt. Ik ga ervoor zorgen dat als ik iets zeg, ik een reactie en uitleg krijg – zodat we een gesprek kunnen voeren."

