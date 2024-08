In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag maakte Lando Norris bekend dat hij nog meer crashes verwacht waar hij, maar ook Max Verstappen en zijn concurrenten bij betrokken zullen zijn, maakte Robert Doornbos bekend dat hij weet voor hoeveel Adrian Newey naar Aston Martin gaat en dat hij nog steeds denkt dat Verstappen uiteindelijk bij Mercedes terecht gaat komen, maakte Viaplay bekend dat het jaarabonnement voor even terug gaat komen en vertelde de commercieel directeur van Heineken hoe het met Red Bull moest strijden om een sponsordeal met Verstappen te krijgen. Dit is de GPFans Recap van 12 augustus.

Norris waarschuwt Verstappen en collega's: "Verwacht meer te crashen"

Lando Norris doet dit seizoen met McLaren vaker mee om zeges in F1 dan de afgelopen seizoenen het geval is geweest en mag Max Verstappen en Red Bull Racing sinds dit seizoen definitief een concurrent noemen. De Brit waarschuwt dat dit gaat zorgen voor meer gevechten en dus ook meer crashes met de concurrentie, nadat het dit seizoen al eens fout is gegaan. Meer lezen over wat Norris te zeggen heeft over zijn toekomstige duels met Verstappen en zijn concurrenten? Klik hier!

Doornbos weet het zeker: "Verstappen uiteindelijk naar Mercedes, relatie blijft sterk"

Robert Doornbos, voormalig coureur in F1, is nog steeds van mening dat Max Verstappen uiteindelijk bij Mercedes terecht gaat komen. De relatie tussen het kamp Verstappen en Mercedes is namelijk 'sterk', aldus de Nederlander. Hier verandert de aanstaande aankondiging van Adrian Newey naar Aston Martin niks aan. Meer lezen over wat Doornbos te zeggen heeft over de toekomst van Max Verstappen in F1? Klik hier!

Heineken zag Red Bull bijna sponsordeal Verstappen dwarsbomen: "Mocht niet gebeuren"

Bram Westenbrink, commercieel directeur van Heineken, heeft onthuld hoe een sponsordeal tussen het biermerk en drievoudig wereldkampioen Max Verstappen bijna niet door was gegaan door onderhandelingen van Red Bull Racing met een concurrent. Heineken, Verstappen en Red Bull zaten zodoende even niet op dezelfde lijn. Meer lezen over de sponsordeal van Heineken met Verstappen en hoe deze tot stand kwam? Klik hier!

Viaplay komt met actie en laat jaarabonnement kort terugkeren in Nederland

Viaplay gaat een volgende, maar wel voorlopige, verandering doorvoeren op de Nederlandse markt om meer abonnees te werven. De streamingdienst gaat het jaarabonnement, dat vorig jaar werd geschrapt, iets minder dan een maand lang weer beschikbaar maken. Meer lezen over wat de plannen van Viaplay zijn met betrekking tot het jaarabonnement? Klik hier!

Doornbos onthult prijskaartje van 'afgeronde' deal Newey: "Twee keer zoveel als bij Red Bull"

De geruchten rondom topontwerper Adrian Newey, die een groot aandeel had in het succes van Max Verstappen de afgelopen seizoenen bij Red Bull Racing en Sebastian Vettel inmiddels meer dan tien jaar geleden, volgen zich snel op. Robert Doornbos, oud F1-coureur, beweert dat een deal tussen Newey en Aston Martin 'afgerond is' en onthult het prijskaart van de deal. Meer lezen over de deal die Newey gaat tekenen met Aston Martin en wat Doornbos erover te zeggen heeft? Klik hier!

