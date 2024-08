Robert Doornbos, voormalig coureur in F1, is nog steeds van mening dat Max Verstappen uiteindelijk bij Mercedes terecht gaat komen. De relatie tussen het kamp Verstappen en Mercedes is namelijk 'sterk', aldus de Nederlander. Hier heeft de aanstaande aankondiging van Adrian Newey naar Aston Martin niks aan veranderd.

Eerder liet Doornbos al weten dat Aston Martin en ontwerper Adrian Newey rond zouden zijn over een contract voor drie jaar en 100 miljoen dollar. De Brit is al het hele jaar onderwerp van gesprek, zeker nadat definitief werd dat hij zou vertrekken na 2024 bij Red Bull Racing. Toch zijn er ook het hele seizoen al geruchten over Verstappen en Mercedes, zeker sinds de onrust naar buiten kwam binnen Red Bull en daarna de auto ook niet meer zo dominant bleek te zijn. Daar waar Toto Wolff, teambaas van Mercedes, al aan heeft gegeven dat hij voorlopig de komst van Verstappen niet ziet gebeuren omdat de auto van Mercedes niet snel genoeg is, is de auto van de Zilverpijlen de laatste tijd achter McLaren wellicht zelfs de tweede auto van de grid.

Doornbos ziet Verstappen uiteindelijk naar Mercedes vertrekken

Verstappen liet zelf al weten dat hij in 2025 voor Red Bull zal rijden, maar vanaf 2026 is het nog maar de vraag of dit het geval zal zijn. Ook Doornbos denkt, zo zegt hij in een post op LinkedIn, dat Verstappen uiteindelijk bij Mercedes terecht gaat komen. "De relatie tussen Max Verstappen en Mercedes blijft sterk. Mercedes heeft een open stoeltje voor 2025 en het is waarschijnlijk dat ze tijdens het weekend in Monza zullen aankondigen dat Kimi Antonelli de kans krijgt om te debuteren in de Formule 1 naast George Russell. Ik denk nog steeds dat Max in 2026 bij Mercedes komt, hoewel Aston Martin er alles aan zal doen om hem over te halen."

Doornbos ziet Red Bull klap verwerken met vertrek Wheatley

Doornbos gaat ook nog in op het vertrek van Jonathan Wheatley, die de teambaas van Sauber/Audi gaat worden en het team een goed begin van het nieuwe tijdperk moet gaan geven. "Red Bull heeft een grote klap gekregen door het verlies van Jonathan Wheatley, hun sportief directeur van 18 jaar. Wheatley, met wie ik het genoegen heb gehad om samen te werken, wordt nu Audi's nieuwe Team Principal en in september wordt waarschijnlijk een grote sponsor aangekondigd."

