Viaplay gaat een volgende, maar wel voorlopige, verandering doorvoeren op de Nederlandse markt om meer abonnees te werven. De streamingdienst gaat het jaarabonnement, dat vorig jaar werd geschrapt, iets minder dan een maand lang weer beschikbaar maken.

Viaplay is sinds 2022 een speler op de Nederlandse markt, toen het de uitzendrechten van F1 overnam van Ziggo Sport en daarnaast ook onder meer voetbalcompetities als de Bundesliga en Premier League begon uit te zenden. Sindsdien heeft de streamingdienst twee seizoenen meegemaakt in F1 waarin Max Verstappen en Red Bull Racing hebben gedomineerd, maar waarin Viaplay zelf ook veel kritiek te verwerken kreeg van F1-fans wegens onder meer de kwaliteit van de streams, het geluid of de aanwezige presentatoren, commentatoren en analisten. Sindsdien is het bedrijf onder meer flink onderuitgegaan op de beurs en zijn er nog meer veranderingen doorgevoerd.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Norris waarschuwt Verstappen en collega's: "Verwacht meer te crashen"

Viaplay voert veranderingen door

Het jaar 2023 was namelijk geen succesvol jaar voor Viaplay, dat op meerdere manieren met problemen te maken kreeg. Zo moesten werknemers vertrekken, gingen de prijzen van alle abonnementen tot frustratie van de klanten omhoog en moest de streamingdienst gaan bezuinigen door afscheid te nemen van verschillende markten. Viaplay focust zich nu op Nederland en de Scandinavische markt, en voor die eerste markt wordt nu dus het jaarabonnement - dat in 2023 nog werd geschrapt omdat dit voor klanten goedkoper was dan een maandabonnement - voor een korte tijd weer beschikbaar gemaakt.

OOK INTERESSANT: Heineken zag Red Bull bijna sponsordeal Verstappen dwarsbomen: "Mocht niet gebeuren"

Lodewick over jaarabonnement Viaplay

Een jaarabonnement zal, tussen 12 augustus en 2 september, beschikbaar zijn en 13,79 per maand kosten. Dit abonnement is dan voor een periode van twaalf maanden geldig, waarna het automatisch overgezet wordt naar een maandabonnement. Hiermee kunnen fans 50 euro besparen in een jaar ten opzichte van een maandabonnement, dat 17,99 euro kost per maand. Roger Lodewick, CEO van Viaplay Nederland, zegt tegenover Motorsport.com het volgende over de terugkeer van het jaarabonnement. "Met de start van het nieuwe voetbalseizoen in Engeland en Duitsland, en met de Grand Prix in Zandvoort in aantocht, willen we onze trouwe klanten wederom een scherpe prijs bieden voor al onze geweldige content. Zo kunnen ze het hele jaar lang waar en wanneer ze maar willen genieten van de Premier League, de Bundesliga en alle andere topsport, films en series op Viaplay."

Gerelateerd