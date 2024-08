Hoewel de prestaties er niet naar waren, zal Sergio Pérez ook na de zomerstop onderdeel van Red Bull Racing blijven. De Mexicaan heeft dit seizoen meer dan eens de ondergrens bereikt en onthult in gesprek met Fox Sports Mexico de inhoud van een hard gesprek tussen hem en teambaas Christian Horner tijdens het raceweekend in Groot-Brittannië.

Binnen de Formule 1 worden de coureurs altijd gemeten aan hun teamgenoot. Dat is in geval van 'Checo' een pijnlijke vergelijking. Zo leidt teamgenoot Max Verstappen het kampioenschap met 277 verzamelde punten, daar waar Pérez er momenteel 131 achter zijn naam heeft staan. Daardoor bezet de 34-jarige Mexicaan de zevende plek in het klassement, maar vooral het constructeurskampioenschap komt in gevaar door het uitblijven van goede resultaten.

Twijfel in eigen kunnen is toegeslagen

Over de problemen met de RB20, daar had 'Checo' een gesprek over met de teambaas en hij vertelt: "Ik denk dat het voor mij heel simpel is. Ik houd ervan om dingen zo eenvoudig mogelijk te maken, en wanneer ik deze problemen met de auto begin te krijgen, gebieden waar ik geen vertrouwen in heb en de goede resultaten uitblijven, is het enige waar ik aan kan denken het eindresultaat." Om dat resultaat te bereiken is Pérez vooral gaan zoeken naar prestaties en bij het uitblijven van resultaten, slaat ook bij hem de onzekerheid toe: "En dat is wanneer je begint te twijfelen, je concentreert je op allesbehalve de belangrijke dingen, zoals proberen elke week vragen over mijn toekomst te beantwoorden in plaats van alles uit te schakelen en alleen maar na te denken over het vinden van de balans van de auto met het team."

Afleiding uit de weg gaan

Pérez verklaart dat hij vooral de media uit de weg gaat, om zich op die manier te concentreren op zijn prestaties. "Uiteindelijk is dat onze verantwoordelijkheid, toch? Niet te veel praten met de media, maar hier bij Red Bull verantwoordelijk zijn om te verbeteren wat we doen en vooruit te gaan. Dus dat is nu mijn belangrijkste focus, op de auto en de balans, en terugkeren naar het seizoen dat we eerder dit jaar hadden."

