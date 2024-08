Hoewel de geschiedenis heeft uitgewezen dat hoe langer het reglement stabiel blijft, hoe dichter de teams uiteindelijk naar elkaar toegroeien, vindt regerend wereldkampioen Max Verstappen dat het tijd wordt dat Red Bull Racing gaat antwoorden.

Het Oostenrijkse team zette in 2023 een prestatie neer dat nog niet eerder op de mat gelegd was. Maar liefst 21 van de 22 races in 2023 werden op naam gezet van Red Bull Racing. Daarvan gingen er 19 naar Verstappen toe, teamgenoot Sergio Pérez pakte twee zeges. Anno 2024 is er maar weinig over van die voorsprong en de laatste paar races is duidelijk geworden dat de RB20 niet meer de snelste auto is.

Mentaliteit Red Bull Racing

Op de vraag van Formula.hu of de huidige situatie niet gewoon het resultaat van een stabiel reglement is, reageert Verstappen: "Nou ja, dat kan altijd gezegd worden, maar ik heb nooit van dat soort denken gehouden. Omdat ik denk dat wanneer je het winnende team bent, je nog harder en nog sterker moet pushen. Dat zou de mentaliteit moeten zijn, maar zo gaat het." De Limburger stelt niet zozeer dat Red Bull verzadigd is geraakt, maar dat de wil om te winnen bij de achtervolgers simpelweg iets groter is. "Degenen die je achtervolgen, hebben de honger naar overwinning en de wens om je te verslaan. Tegenwoordig doen ze bovendien goed werk, dus het is nu aan ons om te antwoorden."

Dominantie heeft een einde

Het 2023-seizoen is er eentje om te onthouden en hoewel Verstappen weer een dominante wagen wenst, verwacht hij niet een kunstje als in 2023 te kunnen herhalen. "Ik heb echt genoten van vorig jaar, maar ik wist precies dat we nooit meer zo'n seizoen zouden hebben als dat. Ik bedoel, ik vond het onrealistisch om opnieuw zo competitief te zijn, dus ik was hierop voorbereid. Natuurlijk hoopte ik dat we een klein beetje meer voorsprong zouden houden, maar dit is hoe het is."

Knokken met oud-kartgenoten

De afgelopen jaren reed Verstappen vaak voor het veld uit, maar dit seizoen moet hij er weer voor knokken. Daar geniet hij dan ook wel van: "Tegenwoordig vecht ik vrij veel op de baan met andere coureurs, maar ik weet natuurlijk wat ieders persoonlijke rijstijl is. Dit is in elke sport zo, toch? Niet iedereen is hetzelfde, maar dat is prima. Ik ben met veel coureurs opgegroeid en het is een goed gevoel om te strijden met leeftijdsgenoten die ik al sinds de karttijd ken."

