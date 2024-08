Volgens Daniel Ricciardo was de kritiek die hij tijdens het raceweekend in Canada kreeg van enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve onder de gordel. De Australiër kon er weliswaar wel wat motivatie uithalen, maar is ook teleurgesteld dat de Canadees niet voor een subtielere manier heeft gekozen.

Tijdens het weekend in Canada was Villeneuve namelijk hard in zijn bewoording over 'Danny Ric'. Zo vroeg de 53-jarige kampioen uit 1997 zich hardop af wat Ricciardo eigenlijk nog in de Formule 1 deed. Op dat moment legde de achtvoudig racewinnaar het nog af tegen zijn teamgenoot, Yuki Tsunoda.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Antonelli bekent kleur en is groot fan van deze wereldkampioen

'Heb er goed op gereageerd'

De situatie rondom Ricciardo is inmiddels iets bijgetrokken en in gesprek met Mirror haalt de goedlachse Australiër zelf de opmerking van Villeneuve erbij. "In Montreal was Jacques aan het praten over een aantal zaken en er waren een paar dingen waar ik me aan ergerde. Ik dacht, 'Oké, als jullie me willen testen, laten we gaan'. Ik denk dat ik daar goed op heb gereageerd", zo kwalificeerde Ricciardo zich op P5 en kwam hij uiteindelijk op zondag als achtste over de streep.

OOK INTERESSANT: Russell weet het zeker: 'Met huidige verbeteringen bij Mercedes was Hamilton niet vertrokken'

Niet verwacht van wereldkampioen

Ricciardo houdt zich normaliter niet bezig met de media, maar werd door zijn team geattendeerd op de opmerking. "Het doet me wel wat... dit is tenslotte ook een wereldkampioen, in Jacques z'n geval. Iemand die de sport kent. Ik zou over andere coureurs kunnen zeggen, 'Ja, hij heeft een moeilijke periode doorgemaakt', maar ik zou nooit slecht praten over iemand omdat ik me kan inleven en weet wat ze hebben doorgemaakt. Niemand kan dit zomaar doen, het is zo'n zeldzame sport."

Omgezet in motivatie

Wel erkent Ricciardo dat hij er wat gezonde motivatie uit kon halen: "Ik was meer teleurgesteld, maar ik dacht, 'Als sommige mensen zo denken, is het tijd om ze eraan te herinneren dat ik er nog steeds ben'. Ik gebruikte het in mijn voordeel, maar het is prima. Ik weet dat mensen meningen hebben. Ik dacht gewoon, 'Word niet geagiteerd, word gemotiveerd'."

Gerelateerd