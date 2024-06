Dnaiel Ricciardo is al sinds 2011 actief in de Formule 1. Als het aan Jacques Villeneuve ligt, dan zit de tijd erop voor Ricciardo. Volgens de wereldkampioen van 1997 kan hij beter thuiszitten in plaats van excuses blijven verzinnen.

Ricciardo begon zijn carrière bij Hispania Racing Team op uitleenbasis, voordat hij in 2012 bij Red Bull-zusterteam Toro Rosso terechtkwam. Hij bewees na twee seizoenen goed genoeg te zijn en kreeg de promotie naar Red Bull Racing. Daar werd de Australiër de teamgenoot van toenmalig regerend kampioen Sebastian Vettel. Hij won een aantal Grands Prix en kreeg vervolgens eerst Daniil Kvyat en daarna Max Verstappen als ploegmaat. De relatie met Red Bull werd zuur en dus besloot hij naar Renault te gaan om vervolgens te verhuizen naar McLaren. Daar werd hij na twee seizoenen de laan uitgestuurd, omdat zijn prestaties niet goed genoeg waren vergeleken met die van Lando Norris. Ricciardo keerde terug in de Formule 1 als vervanger van Nyck de Vries en maakt kans om ook in 2025 weer uit te komen voor VCARB, ondanks dat het Yuki Tsunoda is die bijna alle punten voor het team uit Faenza binnensleept.

Ga naar huis

"Waarom is hij nog steeds in de Formule 1? Waarom?", begon Villeneuve bij Sky Sports F1. "We horen steeds maar hetzelfde in de afgelopen vier à vijf jaar: 'We moeten de auto beter maken voor hem' en 'Oh, wat is hij zielig'. Nee, dat horen we nu al vijf jaar. Kom op, je zit in de Formule 1. Misschien stop je er [als team] zoveel moeite in voor Lewis Hamilton die meerdere kampioenschappen heeft gewonnen. Je moet die moeite er niet instoppen voor een coureur die simpelweg niet goed genoeg is. Als je het niet kan, ga dan naar huis, er is iemand die jouw plekje kan overnemen. Dat is hoe het altijd is geweest in het racen en dit is de kroon van de sport. Er is geen reden om maar door te blijven gaan en excuses te verzinnen."

Versloeg Verstappen maar voor een half seizoen

"In zijn eerste seizoen [bij Red Bull] versloeg hij een Vettel die een burn-out had," vervolgde de Canadees. "Vettel probeerde allerlei dingen uit om te proberen te winnen, maar maakte daardoor juist een rommeltje van zijn weekenden. Vervolgens heeft hij Verstappen verslagen voor een half seizoen, terwijl Verstappen pas 18 jaar oud was en net begonnen was. Daarna heeft hij nooit meer iemand verslagen. Ik denk wat hem in de Formule 1 heeft gehouden is het beeld dat mensen van hem hebben in plaats van zijn daadwerkelijke resultaten."

