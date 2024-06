Er speelt zich al maanden een machtsstrijd af bij Red Bull en het lijkt er meer en meer op dat deze door teambaas Christian Horner is gewonnen. Liam Lawson zal hier mogelijk de nadelen van voelen. Zijn kansen op een F1-zitje zien er momenteel niet goed uit.

De beschuldigingen richting Horner naar aanleiding van zijn grensoverschrijdende gedrag jegens een vrouwelijke collega stonden het afgelopen half jaar centraal in de machtsstrijd. Nadat de klacht na een onafhankelijk onderzoek was afgewezen door Red Bull GmbH, lekten foto's van vermeende Whatsapp-gesprekken uit. Vervolgens leek de Thaise kant van Red Bull nog steeds de kant te kiezen van Horner, terwijl de Oostenrijkse kant van de energiedrankfabrikant juist van de teambaas af wilde. Geruchten dat Max Verstappen naar Mercedes zou overstappen kwamen naar boven evenals een eventuele schorsing voor Helmut Marko. Adrian Newey heeft ondertussen zijn taken als hoofdontwerper neergelegd en zal Red Bull Racing verlaten.

Bescherming voor Pérez en Ricciardo

De situatie bij Red Bull is ondertussen wat bedaard en Horner kan sinds vorige maand gewoon rekenen op steun van Red Bull GmbH-CEO Oliver Mintzlaff. Het feit dat Horner de machtsstrijd gewonnen lijkt te hebben, is onder andere te zien aan de rijdersbezetting bij de twee teams van Red Bull. Sergio Pérez heeft deze week een contractverlenging bij zijn huidige werkgever kunnen aankondigen en blijft dus de teamgenoot van Max Verstappen tot en met in ieder geval 2026. Naast dat Pérez qua marketing ontzettend goed is voor Red Bull Racing - zo zou hij verantwoordelijk zijn voor 65% van de verkoop van Red Bull-merchandise - is de Mexicaan veel closer met Horner dan met hoofdadviseur Marko. Datzelfde geldt voor Daniel Ricciardo die sinds halverwege 2023 uitkomt voor zusterteam VCARB. De Australiër kan erop rekenen beschermd te worden door Horner, maar als je puur kijkt naar resultaten, dan begin je je af te vragen of Ricciardo nog wel de juiste keuze is voor VCARB.

VCARB blij met Ricciardo

Sinds de terugkeer van de Honeybadger hebben hij en Yuki Tsunoda samen 15 Grands Prix verreden bij VCARB. Tsunoda is in meer dan de helft van die races in de top tien geëindigd, negen keer zelfs om precies te zijn - Ricciardo slechts één keer. Liam Lawson, die vorig jaar voor Ricciardo inviel vanwege een handblessure, versloeg op zijn beurt Tsunoda in vier van zijn vijf wedstrijden.

VCARB is echter blij met de coureurs die het nu heeft, zo liet Peter Bayer tegenover de media weten, waaronder GPFans. "Ik ben er zeker van dat hij een grote stap vooruit heeft gemaakt," begon de VCARB-CEO over Tsunoda. "Het is de fysieke voorbereiding, maar over zijn mentale bereidheid om te presteren. Ik denk dat hij simpelweg heeft begrepen dat elke keer dat hij vloekte over de radio, dat dat hem een tiende zou kosten. Hij heeft zichzelf dus onder controle en hij is extreem professioneel in het werk dat hij verricht met betrekking tot de feedback met zijn engineers." Gevraagd naar Lawson, antwoordde Bayer kort: "We hebben momenteel al twee coureurs in de auto's. En we vinden prestaties met allebei."

De coureurs die door Marko werden gesteund, lijken pech te hebben nu Horner echt de touwtjes in handen heeft. Tsunoda hoeft vanwege de contractverlenging van Pérez niet binnenkort te rekenen op een promotie richting Red Bull Racing. Als Lawson überhaupt de Formule 1 wil halen, moet hij mogelijk buiten Red Bull en VCARB een stoeltje zoeken, vanwege de bescherming die Ricciardo krijgt.

