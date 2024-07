Van wat een shoot-out tussen Daniel Ricciardo en Liam Lawson moest gaan worden op Imola, is slechts een filmdag geworden. De goedlachse Australiër trapt woensdag de VCARB01 op de staart terwijl Lawson aan de slag gaat met de AT03 (2022-wagen).

Hoewel er even op leek dat er mogelijk een stoelendans zou gaan plaatsvinden binnen de twee teams van Red Bull, werd maandag bekend dat er helemaal niets zou gaan wijzigen. Sergio Pérez zit niet in de beste vorm van zijn carrière, maar Christian Horner en Helmut Marko houden nog altijd vast aan de Mexicaan. Ook Ricciardo hoeft zich voorlopig geen zorgen te maken over een gedwongen vertrek bij het zusterteam van Red Bull.

Ricciardo in 2024-wagen, Lawson in 2022-bolide

Het Visa Cash App RB-team is woensdag en donderdag aanwezig op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari om diverse coureurs de nodige kilometers te geven. Ricciardo doet dat in de VCARB01, terwijl Lawson meters maakt in de auto van twee jaar geleden. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com hadden die rollen eigenlijk andersom moeten zijn, maar met het aanblijven van Pérez is er geen reden om Lawson testmeters te geven in de huidige bolide. Bekijk hier de beelden.

Ayumu Iwasa

Iwasa krijgt ook testmeters

Ricciardo mag maximaal 200 kilometer afleggen in de wagen, zoals de FIA op filmdagen toestaat. Lawson heeft geen beperkingen opgelegd gekregen, aangezien het hier om een Testing of Previous Car (TPC) gaat. Donderdag krijgt Red Bull-junior Ayumu Iwasa de AT03 onder zijn hoede. De 22-jarige Japanner komt momenteel in het Japanse Super Formula uit en kreeg zijn eerste meters tijdens de eerste vrije training in het Grand Prix-weekend van Japan.

(Left) Danny Ric and Yuki Tsunoda filming today at Imola 🎥



(Right) Lawson in the car 🏎️ pic.twitter.com/009hfmf2lC — (⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠)⁠━⁠☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚ (@Varuruoom_szk22) July 31, 2024

