Hoewel Max Verstappen en Sergio Pérez zullen hopen dat Red Bull Racing met de nodige verbeteringen weer over de snelste auto van het veld kan beschikken, stelt teambaas Christian Horner in gesprek met Motorsport.com dat het Oostenrijkse team aan de top van de ontwikkelingscurve zit en dat een voorsprong op de concurrentie met de huidige regels maar moeilijk voor elkaar te boksen is.

Red Bull begon het huidige tijdperk Formule 1 in 2022 met de RB18 die op dat moment nog wat overgewicht had, maar wel al met kop en schouders boven de rest uitstak. Langzaam maar zeker liet Ferrari het 'badkuip'-concept vallen en ook Mercedes liet het 'zeropod'-concept voor wat het was. De voorsprong van Red Bull was ook aan het begin van 2024 aanwezig, maar McLaren wist het team sinds de race in Miami bij te benen en sinds het Europese seizoen beschikte het papaja-oranje team over de snelste wagen. De afgelopen wedstrijden kwam Mercedes juist weer bovendrijven en Horner ziet dan ook dat de beperking op de ontwikkelingstijd de teams dichter bij elkaar brengt.

Regels doen hun werk

"Het is onvermijdelijk dat je aan de top van de curve komt en dat we minder windtunnel tijd hebben dan wie dan ook vanwege het systeem van de ATR [Aerodynamic Testing Regulations]. Dat is normaal", legt Horner uit. Binnen de koningsklasse krijgt het team dat kampioen wordt de minste ontwikkelingstijd en het laatste team krijgt juist de meeste tijd. De hoop van de sport is dat de teams hierdoor wat dichter bij elkaar gaan staan en anno 2024 lijkt dat deels te zijn gelukt. "Volgend jaar zul je ook convergentie houden. Ik denk dat iedereen de top van de curve bereikt en de ene week is het Mercedes, de andere week McLaren, de andere week Red Bull - Ferrari staat er al een tijdje niet bij."

Tot eind 2025 elk weekend stuivertje wisselen

Tijdens de zomerstop moet Red Bull aan de bak om de RB20 weer op het juiste spoor te krijgen, nadat het duidelijk z'n voorsprong heeft verloren. Ook Verstappen gaf na afloop in België aan dat het team weer de goede kant op moet gaan. Ondanks dat Horner die poging niet opgeeft, stelt hij dat we de huidige verhoudingen, waarbij het elk raceweekend anders kan zijn, tot en met het einde van 2025 zal aanblijven. "We krijgen in 2026 een grote regelwijziging, dat zal tot grotere verschillen leiden. Maar tussen nu en dan zullen vier teams in de komende achttien maanden voluit gaan. Je kunt nooit stilstaan en ze hebben de veranderingen doorgevoerd om redenen die zij relevant vinden. De sport moet zich blijven ontwikkelen", aldus Horner.

