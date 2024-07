Hoewel Red Bull Racing het 2024-seizoen nog begon met een uiterst dominante RB20, is van die voorsprong nog maar weinig zichtbaar ingaande de zomerstop. Technisch directeur Pierre Waché baalt bij Formu1a.uno van de tegenvallende updates, maar stelt dat het team keihard bezig is om het tij te keren.

Het Oostenrijkse team stond de afgelopen jaren juist bekend als een renstal dat goed wist door te ontwikkelen, na vaak een moeizame start uit de startblokken. Anno 2024 lijken de updates echter minder impact te hebben, dan gedacht. Eerder dit seizoen sprak Helmut Marko over correlatieproblemen die aanwezig zouden zijn en het resultaat is dat de updates niet brengen, wat het team ervan verwacht.

Updates

Voor de race in Zandvoort keert Red Bull Racing terug naar het aerodynamische pakket dat in Hongarije aanwezig was. De 'schouders' van de RB20 zullen daardoor niet te zien zijn tijdens de Dutch Grand Prix. Het pakket is speciaal ontwikkeld voor lage snelheidscircuits waarbij de koeling cruciaal is en zal daarom worden meegenomen naar de Nederlandse badplaats. Waché is met zijn technisch team verantwoordelijk voor de verbeteringen van de RB20 en hij baalt van de huidige situatie. "We presteren niet zo goed als we zouden willen, het is moeilijk, maar we pushen voor meer updates", vertelt de Fransman. Red Bull heeft als kampioen de minste ontwikkelingstijd en dus moeten de updates raak zijn, iets wat de afgelopen races niet altijd het geval is geweest.

