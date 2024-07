Maandag kwam het nieuws naar buiten dat Sergio Pérez ook in Zandvoort gewoon in de RB20 duikt en daarmee er geen veranderingen doorgevoerd worden in Milton Keynes. Dat zorgt er echter wél voor dat er bij het zusterteam van Racing Bulls wellicht geschoven gaat worden. We zetten het op een rijtje.

Op maandag in Milton Keynes stond er een belangrijke meeting met onder meer Christian Horner en Helmut Marko op het programma. Onderwerp van gesprek: de toekomst van Pérez. Na de opnieuw teleurstellende prestatie van Pérez in België - de routinier kwam vanaf P2 niet verder dan de zevende plek - was het billenknijpen voor de Mexicaanse fans. Desalniettemin kwam op maandag in de avond het verlossende woord vanuit Milton Keynes naar buiten: Pérez is ook na de zomerstop weer gewoon actief voor Red Bull. Op het internet en in de media werd er vol verbazing gereageerd op de beslissing om Pérez binnen het team te houden, zeker nu de druk in het constructeurskampioenschap begint te groeien met het razendsnelle McLaren.

Kans vervlogen

Toch vertelde Horner maandag in de middag aan alle medewerkers op de Red Bull-fabriek dat Pérez ook de rest van het seizoen de tweede RB20 zal besturen. Een hard gelag voor de andere coureurs binnen de Red Bull-formatie. Yuki Tsunoda, Liam Lawson en Daniel Ricciardo zullen op de achtergrond allemaal gehoopt hebben dat zij de man zouden zijn die in Zandvoort ineens voor Red Bull Racing zouden rijden. Daar komt echter niks van in en met name de laatstgenoemde coureurs zal ontzettend balen van deze gemiste kans. Hij werd vorig jaar namelijk in de toenmalig AlphaTauri gezet voor de tegenvallende Nyck de Vries en daarbij werd er ook met een schuin oog naar een Red Bull-stoeltje gekeken. Die kans lijkt nu dus echter vervlogen te zijn.

Jeugd heeft de toekomst

De dagen van Ricciardo beginnen daarnaast toch ook te tellen. De Australiër tikt sinds begin deze maand de 35 jaar aan en daarmee is het toch ook opvallend dat hij met zijn leeftijd een plekje bezet blijft houden in een team dat zich toch jarenlang als opleidingsteam geprofileerd heeft. Het is ook tegen het zere been van Helmut Marko, die - zo is algemeen bekend - een fan is van Liam Lawson. Bovendien is er het feit dat hij vindt dat sommige uitgerangeerde coureurs stoeltjes bezet houden tegenover jonge talenten die graag de stap naar de koningsklasse willen maken. Die opmerking maakte hij recent nog in de media en dat strookt dan weer niet met de werkwijze die zijn eigen team momenteel uitvoert.

Je begint je dus af te vragen hoelang de positie van Ricciardo op dit moment nog houdbaar is bij Racing Bulls. Zeker na het aanhouden van Pérez, die dus in principe tot eind 2025 bij het team van Red Bull blijft rijden, is het vrij terecht om je af te vragen of het nog wel zin heeft om Ricciardo een kostbaar stoeltje te laten bezetten, terwijl zijn toekomst in de sport eigenlijk minimaal lijkt te zijn. Bovendien laat hij dit seizoen ook amper zien dat hij veel toevoegt aan de sport en wordt hij eigenlijk structureel om de oren gereden door Tsunoda. Dit terwijl de Japanner over het algemeen toch ook niet in het hoekje van de extreme talenten wordt ingedeeld door fans, analisten en criticasters.

Shoot-out Imola

Het zou dus zomaar kunnen zijn dat het juist Ricciardo is die we tijdens de Dutch Grand Prix niet meer in actie gaan zien. De coureur uit Perth, die vorig seizoen nog zo ongelukkig een blessure opliep in Nederland, heeft na het Pérez-nieuws het zwaard van Damocles boven zijn hoofd hangen. Op woensdag zou het team van Racing Bulls namelijk een heuse shoot-out organiseren op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari in Imola. Het team zet daar de laatste filmdag in om te kijken hoe de coureurs tegen elkaar presteren en wie de beste keuze zou zijn om verder mee te gaan. In principe was dit om een mogelijke opvolger van Pérez aan te wijzen, maar dat is dus niet meer nodig.

Toch lijkt het geen vreemd idee mocht het team besluiten om deze shoot-out gewoon door te laten gaan en de inzet te veranderen in het stoeltje bij Racing Bulls. Ricciardo en Lawson zullen het in de VCARB01 van dit jaar daarmee tegen elkaar opnemen en beoordeeld worden op pure snelheid, volwassenheid en mentale kracht. Mocht de Red Bull-leiding tijdens de shoot-out erachter komen dat het tweetal elkaar nauwelijks ontloopt óf dat Lawson zelfs beter uit de verf komt dan de dit jaar tegenvallende Ricciardo, lijkt het helemaal geen verkeerd idee om de jonge Nieuw-Zeelander het Formule 1-stoeltje vanaf Zandvoort te geven. Daarmee kan men hem klaarstomen om de plek van Pérez na 2025 over te nemen.

