Sergio Pérez mag blijven bij het team van Red Bull Racing, zo weten diverse bronnen op maandagavond laat te melden. Olav Mol is er als één van de eersten bij en kan totaal niet begrijpen waarom de Oostenrijkse formatie besloten heeft om verder te gaan met de geplaagde routinier.

De afgelopen weken is de naam van Pérez weer regelmatig onderwerp van gesprek in de wereld van de Formule 1. De teamgenoot van Max Verstappen is al een groot aantal races op een rij aan het onderpresteren voor de leider in het constructeurskampioenschap en dus kwam zijn naam weer onder een negatief vergrootglas te liggen. Inmiddels werd er zelfs gesproken over een bepaalde clausule in het contract - dat nog tot eind 2025 doorloopt - van Pérez. Hij zou namelijk bij een té grote achterstand op Verstappen in de zomerstop uit het team gezet kunnen worden.

Artikel gaat verder onder video

Gesprek in Milton Keynes

En dus stond er op maandag in Milton Keynes een belangrijke meeting met onder meer Christian Horner en Helmut Marko op het programma. Onderwerp van gesprek: de toekomst van Pérez. Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo en Liam Lawson werden de afgelopen weken veelvuldig genoemd om plaats te nemen naast Verstappen en na de opnieuw teleurstellende Grand Prix van België leek de kans nóg groter geworden dat het gesprek in Engeland op een domper voor de ervaren coureur zou gaan uitlopen. Toch weet hij de ontslagdans te ontspringen.

Mol is duidelijk

Op maandag kwam namelijk het nieuws naar buiten dat Pérez ook in Zandvoort nog actief is voor het team. Het nieuws werd op de fabriek door Horner zelf verteld aan zijn medewerkers. Vlak na de primeur van De Telegraaf klom Mol in de virtuele pen om zijn mening duidelijk te maken op X: "Red Bull lijkt constructeurstitel te laten varen dit jaar… Met de kracht van onder anderen McLaren en de dolende Pérez is onderstaande beslissing, als die klopt, onbegrijpelijk", zo maakt hij zijn mening duidelijk.

RedBull lijkt constructeurstitel te laten varen dit jaar…. Met de kracht van oa mclaren en de dolende perez is onderstaande beslissing , als die klopt, onbegrijpelijk.

Bron: https://t.co/3ZhhAfPXcB pic.twitter.com/KYV0l1H18H — Olav Mol®️ (@Olav_Mol) July 29, 2024

Gerelateerd