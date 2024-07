Horner gaat in op vraag hoeveel tijd Pérez nog krijgt bij Red Bull

De toekomst van Sergio Pérez (34) bij Red Bull Racing hangt aan een zijden draadje. Tijdens de Grand Prix van België stelde hij wederom teleur en vandaag staat er dan ook een vergadering op het programma om zijn toekomst te bespreken. Hoeveel tijd krijgt Pérez nog van de hoge bazen? Teambaas Christian Horner geeft antwoord.

Hij begon het seizoen nog sterk, maar na de Grand Prix van China - die plaatsvond in april van dit jaar - is Pérez nooit meer op het podium verschenen. De Mexicaan bevindt zich in een enorme vormdip. Red Bull had gehoopt hem met een nieuw contract wat extra vertrouwen te geven, maar sindsdien is het er niet beter op geworden. In België leek Pérez zich heel even te gaan herpakken na een sterke kwalificatie, maar op zondag ging het wederom mis. Pérez begon de race op Spa-Francorchamps als tweede, maar finishte uiteindelijk teleurstellend als achtste. En dat terwijl teamgenoot Max Verstappen als elfde begon en als vijfde over de streep kwam. Beide Red Bull-coureurs wonnen uiteindelijk nog een extra plekje door de diskwalificatie van George Russell. Gaat Pérez de zomerstop overleven?

Vergadering over toekomst Pérez aanstaande

Aankomende woensdag staat er een filmdag op het programma voor Red Bull op Imola en daaraan mogen onder meer Daniel Ricciardo en Liam Lawson deelnemen. Hoewel nooit officieel bevestigd, gaat iedereen er van uit dat deze filmdag een verkapt sollicitatiegesprek is. Ricciardo en Lawson kunnen bij een goede prestatie op Imola hun kansen vergroten om het stoeltje van Pérez te bemachtigen. Maar voordat het zover is, moet Red Bull eerst nog definitief de knoop doorhakken over de toekomst van de Mexicaan bij het team. En die vergadering staat vandaag op het programma. Gaat Pérez nog wat extra tijd krijgen bij Red Bull en zo ja, tot wanneer? Horner kreeg deze vraag voorgelegd op Spa en geeft nu antwoord.

Horner wil terug naar twee competitieve auto's

Uit het antwoord van Horner op de vraag hoeveel tijd Red Bull Pérez nog wil geven, valt nog niet al te veel af te leiden. "Ik denk dat hij zich er terdege van bewust is dat we beide auto's nodig hebben om te presteren. Dat is wat we aan het begin van dit jaar hadden, en waar we nu naar terug moeten", zo zegt de teambaas. Horner bevestigt of ontkent dus niets, maar laat vooral ruimte voor eigen interpretatie van zijn woorden. Horner erkent wel dat hij teleurgesteld is door het resultaat van Pérez in België.

Optreden Pérez in België was teleurstellend

"Vanaf de eerste rij, voor de race, hadden we het gevoel dat een derde en vijfde plaats haalbaar zou moeten zijn", zo zegt hij. "We hebben die vijfde plaats behaald, maar de derde niet. Dus we moeten de data doornemen en begrijpen waar zijn tempoverlies zat. Ik denk dat we, gezien zijn startpositie, niet hadden verwacht dat we vanaf de tweede plaats op de grid als achtste zouden eindigen."

