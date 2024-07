Kelly Piquet heeft de verjaardag van dochter Penelope grootst gevierd. De kleine meid mocht afgelopen zaterdag 5 kaarsjes uitblazen en dat heeft ze geweten ook. Kelly organiseerde een gigantisch sprookjeswonderland voor haar kleine prinses. Max Verstappen kon er niet bij aanwezig zijn vanwege zijn verplichtingen in de Formule 1.

Het was afgelopen weekend feest in huize Piquet. In Brazilië, de thuishaven van Kelly, werd een gigantisch sprookjesfeest in de stijgers gezet voor Penelope, die zaterdag haar vijfde verjaardag vierde. Op Instagram (Stories) deelde Piquet de nodige beelden van het feest en daarop was te zien dat er kosten nocht moeite zijn gespaard om Penelope een onvergetelijke dag te bezorgen. Honderden kleurrijke ballonnen, bloemen en vlinders schitterden onder de Braziliaanse zon. Penelope, gehuld in een roze jurk met daarop een grote vlinder, genoot zichtbaar van de sprookjesachtige setting. Verstappen kon er helaas niet bij zijn.

Verstappen afwezig, Piquet emotioneel

Op het moment dat Penelope haar vijfde verjaardag mocht vieren, zat Verstappen achter het stuur van zijn RB20 op het regenachtige Spa. De Nederlander had simpelweg niet de mogelijkheid om bij het feestje van zijn stiefdochter aanwezig te zijn. Echter, Verstappen zal ongetwijfeld digitaal hebben meegekregen hoe vriendin Kelly en Penelope genoten van het riante feest. Kelly was ook duidelijk geëmotioneerd, zo schrijft ze op Instagram: "Ik heb tranen in mijn ogen terwijl ik dit schrijf, want ieder jaar op je verjaardag ben ik een emotioneel wrak. Ik kan me een leven zonder jou niet voorstellen. Je brengt me zoveel vreugde en geluk."

