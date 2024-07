Dit is de stand in het wereldkampioenschap na de Grand Prix van België

Met het vallen van de vlag in Spa-Francorchamps is de zomerstop in de Formule 1 begonnen. Max Verstappen leidt nog altijd het klassement bij de coureurs en Red Bull Racing staat ook nog altijd bovenaan in het kampioenschap voor de teams.

De tactische race in de Belgische Ardennen viel ten prooi aan Mercedes, die een een-tweetje wist af te leveren. George Russell wist namelijk zijn derde Grand Prix-overwinning bij te schrijven, voor teamgenoot Lewis Hamilton in warme omstandigheden. Verstappen vertrok zondagmiddag vanaf P11 en wist zich uiteindelijk terug te knokken naar P5.

Coureursklassement

Verstappen leidt nog altijd het kampioenschap met 275 punten en heeft inmiddels een voorsprong van 78 punten op nummer twee Lando Norris. De derde plek is voor Charles Leclerc die 174 punten achter zijn naam heeft staan en Oscar Piastri staat daar slechts tien punten achter. Carlos Sainz sluit de top vijf af met 160 punten.

Constructeursklassement

Red Bull Racing heeft met 404 verzamelde punten nog altijd de constructeurstitel in handen, maar McLaren staat er nog maar 43 punten achter. Ferrari is het derde team met 340 punten en Mercedes heeft met het een-tweetje in Spa-Francorchamps inmiddels 284 punten verzameld. Kick Sauber is inmiddels de hekkensluiter en heeft als enige team nog geen enkel puntje weten te pakken.

Constructeur Aantal punten 1. Red Bull Racing 404 punten 2. McLaren 361 punten 3. Ferrari 340 punten 4. Mercedes 284 punten 5. Aston Martin 71 punten 6. RB 33 punten 7. Haas 27 punten 8. Alpine 10 punten 9. Williams 4 punten 10. Kick Sauber 0 punten

