Toto Wolff is tevreden met het resultaat van Mercedes tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije en hoopt dat P3 in het kampioenschap bij de constructeurs nog mogelijk gaat zijn. Wolff deelt echter niet de mening van andere mensen: Mercedes was niet sneller dan Max Verstappen in zijn Red Bull.

In gesprek met Motorsport.com zegt Wolff dat hij betwijfelt over Mercedes sneller was dan Verstappen in de Red Bull. "Ik weet niet of we sneller waren dan Max. We hebben hem op de baan verslagen, maar op pure racesnelheid [waren we waarschijnlijk] niet [sneller]. We moeten wel toegeven dat McLaren onder alle omstandigheden duidelijk de leiding heeft. Dat is de nieuwe maatstaf. Het is geweldig dat er nu een ander team de sprong heeft gemaakt en eerste en tweede kan worden. Dat is goed voor ons allemaal, maar wij [Mercedes] kunnen dat niveau nog niet aantikken. Ik ben wel blij voor ze."

Wolff wil niet spreken van doelstelling, maar heeft die stiekem toch

Momenteel heeft Mercedes nog een aardig gat naar Ferrrari en McLaren als het gaat om P2 en P3 bij de constructeurs. Wolff is echter, zo zegt hij zelf, nog niet echt bezig met wat voor plaats voor Mercedes zou betekenen dat het een goed seizoen is geweest. "Het is moeilijk om een doel te stellen, want het is van upgrade op upgrade anders. Als je me nu naar het meest realistische en meest optimale scenario vraagt, dan is dat P3 in het kampioenschap. Het is lastig om Red Bull te pakken te krijgen en McLaren is nu de maatstaf. Daarom denk ik dat P3 nu het doel moet zijn."

Wolff tevreden met resultaat in Hongarije

Mercedes kwam, ondanks dat het voorafgaand aan het weekend in Hongarije niet hoopvol gestemd was, op het podium terecht dankzij de derde plaats van Lewis Hamilton. George Russell begon vanaf P17 en zou uiteindelijk nog naar P8 rijden. Wolff is tevreden over afgelopen weekend. "Het was vooraf al duidelijk dat het in Boedapest met de hitte en het asfalt niet zo goed voor ons zou zijn. Dat we dan met een zwaarbevochten podium naar huis gaan, is goed. Het is jammer voor George, want hij verloor gisteren [in de kwalificatie] al zijn race. We kijken nu uit naar Spa."

