Oscar Piastri won afgelopen weekend zijn eerste F1-race door de Grand Prix van Hongarije op zijn naam te schrijven voor teamgenoot Lando Norris en Mercedes-coureur Lewis Hamilton. Toch was de Australiër niet het snelst tijdens de race.

In Hongarije bleek, tijdens alle controversie en verbale gesprekken via de boardradio's, Norris qua race pace het snelst te zijn. De Brit was 0.04 seconden sneller dan Piastri, die de race won. Vier coureurs zitten daarachter in een groep: Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Max Verstappen en Carlos Sainz. Ze waren tussen de 0.21 en 0.29 seconden gemiddeld langzamer dan Norris. De top tien wordt afgemaakt door Sergio Pérez, George Russell, Lance Stroll en Fernando Alonso. Als de tijden van Pérez ook meegenomen worden, had Red Bull achter McLaren, Mercedes en Ferrari de vierde auto van de grid. Dit was tijdens de eerste paar races van 2024 nog dominant de eerste auto.

De rest van de grid tijdens F1 GP Hongarije

Aston Martin was in Hongarije dus 'best of the rest', maar zat met Stroll en Alonso wel op 1.05 en 1.19 gemiddeld van Norris. Visa Cash App RB bleek het zesde team te zijn in Hongarije, met Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo gemiddeld 1.36 en 1.40 langzamer dan Norris. De rest van de grid: Nico Hülkenberg, Alexander Albon, Esteban Ocon, Logan Sargeant, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Zhou Guanyu en Pierre Gasly. Geen goed weekend dus voor Kick Sauber, dat nog steeds met afstand de langzaamste auto van de grid heeft.

Norris had the quickest pace in the #HungarianGP (if laps 68-69 are removed), but @OscarPiastri was just 0.04s/lap behind! @McLarenF1 has never been this strong in the V6 era@LewisHamilton was the quickest non-McL driver: HAM/LEC/VER/SAI were close in pace (but over 0.2s slower… pic.twitter.com/KM4gz1zBcP — Formula Data Analysis (@FDataAnalysis) July 21, 2024

