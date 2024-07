Max Verstappen en Lewis Hamilton kwamen in de slotfase van de F1 Grand Prix van Hongarije met elkaar in aanraking, waarbij Verstappen rechtdoor reed bij de eerste bocht en door Hamilton aangeraakt werd. Er werd door de FIA geen straf uitgedeeld, maar de boardradio bleek wel voor wat discussie te zorgen. Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, heeft duidelijkheid gegeven over wat Gianpiero Lambiase, engineer van Verstappen, bedoelde met dat het 'kinderachtig' was.

Vlak nadat het incident plaats had gevonden, liet Verstappen - niet voor het eerst die middag - gefrustreerd van zich horen over de boardradio. “Hij bewoog onder het remmen”, wijst hij naar Hamilton. Lambiase besloot hier niet op in te gaan, ook omdat Verstappen daarvoor al een paar keer gefrustreerd had uitgehaald naar onder meer het team, Lambiase zelf en de FIA. “Ik ga geen radiogevecht aan met de andere teams, Max. We laten de stewards hun gang gaan. Het is kinderachtig op de radio, kinderachtig.” Er was wat discussie over of Lambiase nu Verstappen kinderachtig vond of dat hij op iets anders doelde. Horner heeft hier nu duidelijk over gegeven.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen op het matje bij Horner? "Bespreken we achter gesloten deuren"

Horner over boardradio Lambiase

Tegenover onder meer PlanetF1 laat Horner zich uit over de uitspraak van Lambiase. "Ik denk dat hij op dat moment eigenlijk niet naar Max verwees. Ik denk dat hij verwees naar anderen op de radio die klaagden over straffen. Dus ik denk niet dat GP op dat moment verwees naar Max. Anderen zijn duidelijk aan het zeuren om straffen, want de stewards luisteren natuurlijk ook naar de radio. Ze zijn al acht jaar samen en er zijn dingen die we vandaag beter hadden kunnen doen in de race, maar het is iets waar we als team over zullen praten.”

Gerelateerd