Dit is de definitieve startopstelling voor de F1 Grand Prix van Hongarije

Na de chaotische kwalificatie van zaterdag was het even de vraag of er nog veranderingen zouden zijn wat betreft de startopstelling. De FIA heeft de startopstelling voor de F1 Grand Prix van Hongarije nu officieel bekendgemaakt.

Voorin zijn er geen veranderingen: De eerste startrij is volledig van McLaren, met Lando Norris op P1 en Oscar Piastri op P2. Max Verstappen begint vanaf P3 en zal Carlos Sainz naast zich en Lewis Hamilton achter zich hebben. De top tien wordt afgemaakt door Charles Leclerc, Fernando Alonso, Lance Stroll, Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda. Tsunoda kan, ondanks zijn crash in Q3, dus gewoon vanaf zijn kwalificatiepositie beginnen.

De rest van de grid voor F1 Grand Prix Hongarije

Op de zesde startrij vinden we Nico Hülkenberg en Valtteri Bottas terug. Daarna volgen Alexander Albon, Logan Sargeant, Kevin Magnussen, Sergio Pérez, George Russell, Zhou Guanyu en Esteban Ocon. Ook Pérez kan ondanks zijn crash tijdens Q1 gewoon vanaf zijn kwalificatiepositie beginnen. Pierre Gasly is de enige coureur die niet vanaf de grid gaat starten. Hij begint vanuit de pitstraat.

