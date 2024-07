Lewis Hamilton hoopt dat hij zondag tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije, die hij vanaf P5 zal gaan beginnen, kan profiteren van eventuele fouten van de McLaren-coureurs of van Max Verstappen.

In gesprek met Viaplay laat Hamilton weten dat hij zich in de auto van Mercedes goed voelde toen de kwalificatie nat begon. Tijdens Q2 en een groot deel van Q3 was het echter droog en merkte Hamilton dat zijn voordeel weg begon te vallen. "Het begon goed. Toen de kwalificatie begon, was het wat kouder, en het was nog een beetje nat. Dat zijn duidelijk goede omstandigheden voor mij persoonlijk. De auto gedroeg zich goed, maar naarmate het droger werd en het warmer werd, vielen we uit het juiste window." De Brit eindigde uiteindelijk vijfde achter Carlos Sainz, maar voor Charles Leclerc.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen stoort zich aan Red Bull: "Sommige mensen moeten wakker worden"

Hamilton heeft zin in de F1 Grand Prix van Hongarije

Dit betekent dus dat Hamilton tussen twee coureurs van Ferrari aan de dertiende race van 2024 gaat beginnen. De Brit van Mercedes kijkt uit naar de race, zeker omdat de afgelopen twee races door Mercedes zijn gewonnen. "Ik kijk nog steeds uit naar de race. Het wordt een hele zware race Onze long run was oké, maar niet heel snel. Ik zou niet zeggen dat we zo snel waren als de McLaren of de Red Bull. Op pure snelheid kunnen we hen niet verslaan. Als ik ze op de een of andere manier kan bijhouden, ga ik dat ook doen."

OOK INTERESSANT: Marko schuift Lawson naar voren als kandidaat om Pérez op te volgen: "We gaan om de tafel"

Hamilton hoopt van foutjes McLaren en Verstappen te profiteren

Opvallend is dat Hamilton niet praat over de coureurs van Ferrari, waar hij dus in de buurt van staat als de race begint. Hamilton heeft dus wel door dat zeker McLaren, maar ook Verstappen momenteel de betere auto heeft op de Hungaroring. Toch blijft de Brit, die volgend jaar voor Ferrari zal rijden, hopen op een foutje van Lando Norris, Oscar Piastri of Verstappen. "Het draait ook om baanpositie, dus hopelijk kan ik hen bijhouden en toeslaan als ze fouten maken." Zondag om 15:00 uur begint de race in Hongarije.

Gerelateerd