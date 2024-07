Norris verslaat Piastri en Verstappen tijdens kwalificatie GP Hongarije, crash Pérez

Lando Norris heeft na een chaotische kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Hongarije pole position veroverd, voor Oscar Piastri en Max Verstappen De Brit zal op deze manier vanaf de eerste plaats beginnen als zondag de dertiende race van het seizoen 2024 begint.

Daar waar de derde vrije training nog droog werd verreden, was dit tijdens de kwalificatie niet het geval. Tussen de race van de Formule 2 en de kwalificatie van de Formule 1 was het hard gaan regenen, waardoor de baantemperatuur flink naar beneden was gegaan. Tijdens het begin van de kwalificatie regende het niet, maar de baan was wel nat, waardoor de omstandigheden lastig waren voor de teams en coureurs om in te schatten. Het zorgde voor een extra uitdaging tijdens de kwalificatie

Pérez crasht tijdens Q1

Ondanks dat het geregend had en de baan nat was, was het wel droog toen de sessie begon en besloten de teams meteen naar buiten te gaan op de softs. De dreiging van regen bleef echter boven de Hungaroring hangen, wat verklaarde dat alle teams op de softs meteen naar buiten besloten te gaan om zo snel mogelijk een tijd neer te zetten. De coureurs konden twee snelle rondjes rijden voordat de regen heftiger werd, waarna Lewis Hamilton zijn auto op P1 had gezet voor Carlos Sainz en Max Verstappen. In de gevarenzone met nog acht minuten te gaan en na de eerste twee snelle rondjes stonden Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Kevin Magnussen, Zhou Guanyu en Nico Hülkenberg.

Met nog iets minder dan zeven minuten te gaan in Q1 raakte Sergio Pérez de controle over zijn auto kwijt in de achtste bocht van de Hungaroring. Vooral de achterkant van de auto was beschadigd, waardoor hij klaar was in de kwalificatie. Na de hervatting bleek de baan, ondanks dat er wat regen was gevallen, nog droog genoeg om richting het einde van Q1 verbeteringen te noteren. Na een chaotische slotfase waren het Pérez, George Russell, Zhou, Esteban Ocon en Pierre Gasly klaar na Q1. Alpine besloot de twee Franse coureurs tijdens de slotfase in de pits te laten, iets wat ze uiteindelijk een plek in Q2 kost. Ook voor Russell, die wat foutjes bleek te maken tijdens zijn rondje, was het dus al snel klaar.

Hamilton met 0.010 seconden door naar Q3

Tijdens Q2 was het droog en was ook de baan weer wat warmer en meer opgedroogd. Dit zorgde voor een wat minder chaotische tweede kwalificatiesessie. Het zou de rest van de kwalificatie ook droog blijven. Na de eerste snelle ronde van Q2 was het Verstappen die op P1 stond, met 0.015 seconden voorsprong op Oscar Piastri. Sainz stond op P3 met 0.115 seconden achterstand. Bottas, Sargeant, Albon, Hülkenberg en Ricciardo (geen tijd) stonden in de gevarenzone op de helft van Q2. Ricciardo besloot een enkele run te doen in Q2.

Met nog iets meer dan drie minuten te gaan in Q2 gingen de coureurs weer naar buiten voor hun tweede snelle rondje van de sessie. Hamilton moest er voor strijden om door te gaan naar Q3, maar plaatste zich met 0.010 voorsprong op Hülkenberg. De Duitser werd elfde, voor Bottas, Albon, Sargeant en Magnussen. Zij waren allemaal klaar na Q2. Twee auto's van Aston Martin, Visa Cash App RB, Ferrari, McLaren en een coureur van Red Bull en Mercedes gingen door naar Q3.

Chaotisch einde van Q3 dankzij crash Tsunoda

Met Norris, Piastri, Verstappen, Sainz, Leclerc, Stroll, Alonso, Tsunoda, Ricciardo en Hamilton begon Q3 om 16:59 uur. Er werd regen verwacht aan het einde van Q3, waardoor de eerste run aan het begin van Q3 wel een beslissend kon zijn. Na die eerste run in Q3 was het Norris die 0.328 seconden voorsprong had op Verstappen, die onderstuur had tijdens zijn eerste run. Piastri stond op P3, voor Leclerc, Hamilton, Alonso, Sainz, Stroll, Tsunoda en Ricciardo.

De coureurs gingen met zes minuten te gaan in Q3 vervolgens na een snelle pitstop meteen weer naar buiten. Dit in verband met het feit dat er regen aan zat te komen en de teams nog een laatste poging wilden wagen voordat de baan te nat werd. Norris zette zijn auto op P1, met 0.022 seconden voorsprong op Piastri en 0.046 seconden voorsprong op Verstappen. Sainz, Hamilton, Leclerc, Alonso, Stroll, Tsunoda en Ricciardo bleek de stand van zaken te zijn op het moment dat Tsunoda met een stevige crash aan het einde van de vijfde bocht de controle over zijn auto verloor. Dit leverde met nog twee minuten en dertien seconden te gaan een rode vlag op.

Omdat er nog tijd was voor nog een snelle ronde, was dit niet het einde van de sessie. Alle negen coureurs kregen dus nog een laatste kans om hun tijd en positie te verbeteren. Alle coureurs, behalve Verstappen en Alonso - die alleen nog gebruikte banden hadden en niet dachten hun tijd op die banden te kunnen verbeteren - deden mee. Er zouden echter, ook omdat de baan afgekoeld was en er gebruikte banden gebruikt werden, geen verbeteringen meer zijn. Norris veroverde zo pole met een 1.15.227, voor Piastri en Verstappen.

