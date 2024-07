McLaren gaat met het beste gevoel richting kwalificatie na één-tweetje in VT3

De derde vrije training op zaterdag was de laatste kans voor de heren om nog even te oefenen voor de kwalificatie van later in de middag. De heren van McLaren hadden de beste sessie: Lando Norris werd eerste en Oscar Piastri tweede. Max Verstappen sloot aan met de derde tijd.

Op vrijdag werden de eerste twee vrije trainingen gereden op de Hungaroring en twee keer was het Verstappen die de tweede tijd van de sessie wist te noteren. Eén keer moest hij Carlos Sainz voor zich dulden, terwijl in de andere sessie Lando Norris de drievoudig wereldkampioen te snel af was. Eens te meer bleek maar weer dat het veld een stuk dichter bij elkaar is komen te liggen ten opzichte van de rest van het jaar en dat betekende dus dat we een spannende zaterdag tegemoet gingen. Later op de zaterdag is het tijd voor de kwalificatie, maar eerst kregen de heren nog de gelegenheid om één keer te oefenen in Boedapest.

Red Bull vroeg het asfalt op

De Red Bulls waren vroeg in de sessie de eerste wagens die voor snelle tijden gingen op het circuit en daarmee was het Verstappen - niet geheel onverwacht - die met de harde band een 1:18.312 op de klokken wist te rijden. Weinig spektakel was er te zien op de baan tijdens het eerste kwartier, want het waren alleen Verstappen en Sergio Pérez die zich lieten zien en inmiddels wist de leider in het wereldkampioenschap zich te verbeteren naar een 1:17.938. Even later gingen eindelijk ook de andere coureurs het asfalt op.

Onder meer Valtteri Bottas, Lance Stroll en Esteban Ocon lieten een tijd noteren en vervolgens lieten de McLaren-coureur weer zien dat ze prima snelheid hebben in Hongarije. Norris en Oscar Piastri lieten snelle tijden noteren, waarbij de Brit op de softs de snelste was met een 1:16.931. Ook Yuki Tsunoda zat er op dat moment goed bij met een tweede tijd. De sessie - die weinig spectaculairs te bieden had aan de ingeschakelde fans - liep rustig door en inmiddels was het de naam van Russell die bovenaan de tijdenlijst te zien was met een 1:16.826.

Momentjes Hamilton en Verstappen

Na lange tijd ging Verstappen ook eindelijk voor een snellere run op de softs, nadat hij eerder met name zijn rondjes op de harde band had gereden. De Red Bull-coureur wist met zijn eerste snelle ronde op ongeveer drie tienden achter de McLaren-coureur, met Norris voorop, aan te sluiten. Ook de Ferrari's leken eigenlijk de hele middag niet vooruit te branden en de rode bolides uit Maranello bleven ver verwijderd van de plekken waar zij zo graag willen staan. Iets lijkt er momenteel niet helemaal in de haak te zijn in Italië en het belooft weinig goeds voor de rest van het weekend voor de Ferrari-fans.

Richting het einde van de sessie had Lewis Hamilton, op dat moment goed voor P10 op de tijdenlijst, even een momentje en hij spinde met zijn Mercedes. Verder bleef hij wel uit de problemen met de muren. Uiteindelijk gebeurde er in de slotfase niks geks meer, totdat Verstappen zich bij het aanzetten voor zijn laatste snelle rondje verremde in de eerste bocht en dus niet meer kon verbeteren. Het betekent dat McLaren waarschijnlijk met het beste gevoel richting de kwalificatie gaat met een één-twee notering, terwijl Verstappen de heren in de nek hijgt.

