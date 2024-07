In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen

Vandaag werd duidelijk dat de auto van Lewis Hamilton door de FIA is geïnspecteerd na de GP van Groot-Brittannië, maakte Haas officieel bekend dat Kevin Magnussen na het seizoen 2024 vertrekt, werd duidelijk dat de FIA vanaf de Grand Prix van België met nieuwe camera's gaat controleren op flexibele voorvleugels en maakte Viaplay de kwartaalcijfers bekend van Q2 in 2024. Dit is de GPFans Recap van 18 juli.

Artikel gaat verder onder video

Haas maakt vertrek Magnussen bekend: de 2025-grid tot nu toe

Het huidige Formule 1-seizoen is nog niet eens op de helft, maar het silly season richting volgend seizoen is in volle gang. In aanloop naar het raceweekend in Hongarije is er opnieuw een puzzelstukje op zijn plaats gevallen: Kevin Magnussen vertrekt bij het team van Haas. Meer lezen over het vertrek van Magnussen en zijn toekomst? Klik hier!

Red Bull-kopstuk: "Pérez zou mijn kop eraf bijten als hij hier zou zitten"

Voor Sergio Pérez is het dit seizoen weer meer van hetzelfde: een goede start, met daarna een flinke vormdip die er wederom voor zorgt dat er veel geruchten zijn over zijn toekomst. Dit ondanks het nieuwe contract dat hij dit seizoen tekende. Toch breekt chief engineer Paul Monaghan een lans voor de 34-jarige coureur, die wel eerlijk toegeeft dat Pérez minder presteert dan Verstappen. Meer lezen over wat Monaghan te zeggen heeft over Verstappen en Pérez? Klik hier!

Auto Hamilton geïnspecteerd door FIA na zege op Silverstone

Lewis Hamilton won bijna twee weken geleden na meer dan 900 dagen weer eens een race. Na de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië werd zijn auto echter geïnspecteerd door de FIA. Het autosportorgaan heeft het resultaat van die inspectie gedeeld. Meer lezen over wanneer en waarom de auto van Hamilton werd geïnspecteerd? Klik hier!

Viaplay komt met kwartaalcijfers Q2 2024: omzet daalt door verlies abonnees

Viaplay heeft de komende jaren nog de uitzendrechten van F1 in Nederland in handen, maar financieel gezien gaat het al een tijdje niet fantastisch. De streamingdienst heeft donderdag de kwartaalcijfers van het tweede kwartaal in 2024 geopenbaard. Viaplay toont via deze weg verschillende cijfers, waaronder eventueel verlies of winst van abonnees en inkomsten en de reden daarvan. Meer lezen of hoe de cijfers van Viaplay er de afgelopen maanden uit hebben gezien? Klik hier!

FIA begint vanaf GP België met camera's om te controleren op flexibele voorvleugels

Vanaf volgende week, tijdens de sessies rondom de F1 Grand Prix van België, gaat de FIA druk bezig zijn met het controleren van de voorvleugels. Er worden onder meer nieuwe camera's toegevoegd aan de auto's van een paar van de twintig coureurs, die ze op de vrijdag van het weekend voor meer dan de helft van de rondjes moeten gaan gebruiken. Dit na zorgen van de FIA, maar ook van Red Bull - vooral Helmut Marko en Christian Horner - rondom flexibele voorvleugels. Meer lezen over wat voor controles de FIA vanaf volgend weekend precies uit gaat voeren? Klik hier!

Chaos in Hongarije: Red Bull-vrachtwagen vast in het water, enorme hagelstenen en rukwinden

De Formule 1 is neergestreken in Boedapest, waar aanstaande zondag de Grand Prix van Hongarije wordt verreden. Voorlopig zijn de teams echter druk met andere kopzorgen: het noodweer. Meer lezen over de weersomstandigheden voorafgaand aan het raceweekend in Hongarije? Klik hier!

Gerelateerd