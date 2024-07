Sergio Pérez raakt zijn zitje bij Red Bull Racing mogelijk kwijt in de zomerstop. De Mexicaan presteert al enige tijd ondermaats, en komt niet in de buurt bij de performance van Max Verstappen. Toch breekt chief engineer Paul Monaghan een lans voor de 34-jarige coureur.

Sergio Pérez staat onder grote druk. De Red Bull Racing-coureur scoorde de afgelopen zes races slechts vijftien punten, en is afgezakt naar de zesde plaats in het wereldkampioenschap. Teammaat Max Verstappen was in diezelfde zes races goed voor 119 punten. De Nederlander gaat aan kop in het klassement en draagt Red Bull Racing in het constructeurskampioenschap. Ondanks dat Pérez afgelopen maand nog een tweejarige contractverlenging tekende, lijkt zijn toekomst bij de Oostenrijkse grootmacht op losse schroeven te staan.

Een klein beetje winst

De coureur uit Guadalajara heeft namelijk een zogeheten prestatieclausule in zijn contract staan, waarmee Red Bull Racing vroegtijdig afscheid van hem kan nemen, als hij ondermaats presteert. Naar verluidt mag hij na afloop van de Grand Prix van België volgende week niet meer dan honderd punten achter Verstappen staan. Momenteel zijn dat er 137. Toch breekt chief engineer van Red Bull Racing Paul Monaghan een lans voor Pérez. Volgens de Brit boekt Verstappen slechts een klein beetje winst gedurende een ronde ten opzichte van Pérez, wat alles bij elkaar opgeteld, een fors verschil is.

Geen controversieel statement

"Ik wil niet negatief over Sergio praten en hij zou m'n kop eraf bijten als hij hier zou zijn, maar over het algemeen, zou ik zeggen dat Max en beetje sneller is dan Sergio", vertelt Monaghan in de podcast Beyond The Grid. "Dat is voor mij geen controversieel statement, al vindt Sergio dat misschien niet leuk van mij. Gemiddeld een halve seconde [dat hij achter Verstappen ligt]. Laten we zeggen dat de meeste circuits twintig bochten hebben, om het rekenen makkelijk te houden. Dat moet je zien als een verhoging per bocht. Het verschil per bocht is dan misschien een halve tiende voor Max in een bocht. Dat klinkt als niks, toch? Maar alles bij elkaar, telt het op in een ronde. "

