Max Verstappen komt komend weekend in F1 weer in actie tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije. Het is de eerste van de laatste twee raceweekenden voordat de zomerstop aan zal breken. De Nederlander kijkt uit naar het weekend in Boedapest, maar ziet ook uitdagingen.

In de preview van Red Bull Racing blikt Verstappen eerst nog even kort terug op het weekend in Silverstone, waar hij achter Lewis Hamilton tweede werd om de triple header af te sluiten met een overwinning (Spanje), een vijfde plaats (Oostenrijk) en een tweede plaats (Groot-Brittannië). "Silverstone was een lastige race voor ons: hoewel we de juiste beslissingen hebben genomen, hebben we nog steeds veel om aan te werken en te verbeteren voor de tweede helft van het seizoen."

Verstappen druk geweest in de fabriek van Red Bull

Volgens Verstappen heeft hij de afgelopen week met het team niet stilgezeten. De Nederlander is in de fabriek geweest om de auto te verbeteren en heeft zich tevens afgelopen weekend goed vermaakt tijdens het Goodwood Festival of Speed waar Red Bull bij aanwezig was. "Ik ben terug in de fabriek geweest met het team op de simulator om me voor te bereiden op de komende race en dat was goed. We zijn dit weekend ook op Goodwood geweest om het 20-jarig bestaan van Red Bull te vieren en iedereen die deel heeft uitgemaakt van de geschiedenis van het team."

Verstappen ziet uitdaging tijdens GP Hongarije

Vervolgens blikt Verstappen vooruit op het aanstaande weekend in Hongarije, waar hij de afgelopen twee seizoenen won. "Hongarije is een interessant circuit en we kijken ernaar uit om er deze week te racen. Het circuit is erg smal en bochtig en heeft een erg technische tweede sector; het zal deze week ook een stuk warmer zijn. We hadden vorig jaar een briljante race in Hongarije en we hebben hier goede herinneringen aan de twaalf overwinningen op rij [Verstappen won in 2023 twaalf races achter elkaar]. Hopelijk kunnen we dit jaar weer een geweldige race rijden en opnieuw een goed teamresultaat neerzetten."

