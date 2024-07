Als het aan Jenson Button ligt, dan zal Sergio Pérez zijn koffers moeten pakken bij Red Bull Racing als hij opnieuw buiten de punten finisht tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije aankomend weekend. De wereldkampioen van 2009, die vier jaar later de teamgenoot zou zijn van Pérez bij McLaren, zegt dat het niet langer zo door kan gaan.

Pérez won zijn eerste race voor Red Bull op de straten van Bakoe en in de seizoensfinale van 2021 probeerde hij teamgenoot Max Verstappen aan zijn eerste wereldkampioenschap te helpen door buiten te blijven op oude banden en het gevecht aan te gaan met Lewis Hamilton. In 2022 schreef hij de Grands Prix van Monaco en Singapore op zijn naam, maar moest hij zijn meerdere erkennen in Charles Leclerc in de strijd om de tweede plek in de eindstand. Pérez werd in 2023 wel tweede in het kampioenschap na overwinningen in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan, maar hij scoorde minder punten dan in het jaar ervoor. Hij kreeg middenin het seizoen flink de wind van voren, toen hij keer op keer niet goed presteerde in de kwalificaties.

Opnieuw geen punten

Nu in 2024 zit Pérez opnieuw in een dip als het gaat om zijn resultaten, want hij komt niet langer in de buurt van poles en podiums. In de tweede helft van het tot nu toe verreden seizoen is zijn beste prestatie een zevende plek tijdens de Oostenrijkse Grand Prix. De man uit Guadalajara heeft in de afgelopen zes wedstrijden minder punten gescoord dan Haas-coureur Nico Hülkenberg. "Het is echt een enorm probleem. Het was een vreselijk weekend," zo wijst Button bij Sky Sports F1 naar de prestatie van Pérez op Silverstone, waar hij zeventiende werd nadat hij zich als negentiende had gekwalificeerd dankzij een spin in de grindbak op de zaterdag. "Het was op sommige manieren ook een kwestie van ongeluk hebben."

"Dit is niet iets wat ieder raceweekend zal gebeuren, maar voor McLaren om zoveel punten [van Red Bull] af te snoepen, dat is niet niks," vervolgde de Brit. "Hij moet op zijn minst wat punten scoren en het maakt niet uit of hij nou direct achter Max zit. Maar het kan niet voor eeuwig zo door blijven gaan. Ik denk dat als hij de volgende race opnieuw geen punten scoort, dan moet hij liever eerder dan later uit die auto en dan moeten ze iemand anders erin stoppen. Het is pittig, ik weet dat het geen fijn gevoel is voor een coureur, het is afschuwelijk zelfs, maar [voor het team] is het kampioenschap belangrijk."

