Verstappen krijgt "godzijdank" een update in Hongarije: "Eén ding is zeker, die móét werken"

Helmut Marko vertelt al zijn hoop te hebben gevestigd op het updatepakket dat Red Bull Racing in Hongarije zal introduceren, omdat de renstal van Max Verstappen en Sergio Pérez momenteel niet ieder weekend op eigen kracht kan winnen.

Waar Red Bull Racing afgelopen jaar 22 van de in totaal 23 verreden races wist te winnen, is het momenteel alle hens aan dek voor de Oostenrijkse grootmacht. De RB20 blijkt aanzienlijk minder dominant dan zijn voorganger, en de teams van McLaren en Mercedes hebben beiden een aanzienlijke stap voorwaarts gezet. Zo werden de laatste twee races door een Zilverpijl gewonnen. Ondertussen verkeert Pérez met vijftien gescoorde punten in de laatste zes races in een enorme vormcrisis. Al met al zorgt het ervoor dat Red Bull Racing onder druk komt te staan in het constructeurskampioenschap. Er moet dus iets gebeuren.

Update Red Bull broodnodig

Helmut Marko heeft zijn hoop daarom gevestigd op het updatepakket dat aankomend weekend in Hongarije geïntroduceerd zal worden: "Het komt er voor ons op neer dat alles perfect moet zijn om een race te kunnen winnen", schrijft de Red Bull-topman in zijn column voor Speedweek. Er kan niet eens een kleine fout gemaakt worden. We waren [in Silverstone] te langzaam op de medium band. Godzijdank komt er een update in Boedapest, en we hopen dat dit ons weer een stap vooruit zal brengen. Als je naar de komende races kijkt, kun je zeggen dat Boedapest een behoorlijk langzaam circuit is en dat Spa een van de favoriete banen van Max is, waar hij altijd bijzonder goed is geweest. Een ding is zeker: de update moet werken, want we staan momenteel sowieso achter de McLaren, en kijkend naar de race in Engeland, ook achter de Mercedes."

Vormcrisis Pérez

De Oostenrijker vervolgt: "Natuurlijk helpt het ons dat de tegenstanders van Red Bull Racing om beurten bovenaan staan, maar daar kunnen we niet op blijven vertrouwen. Ik denk dat Ferrari sowieso ook niet meer meespeelt. We moeten weer op eigen kracht kunnen winnen, dat is het doel. Er liggen nog twaalf races voor ons en we kunnen er niet op vertrouwen dat er altijd anderen achter ons - en nu ook voor ons - staan en dat wij daar van kunnen profiteren. We hebben ook twee coureurs vooraan nodig met het oog op het constructeurskampioenschap. We hopen nog steeds dat Sergio Pérez zijn vorm terugvindt. We zullen de situatie na de volgende twee races gaan evalueren tijdens de zomerstop, en dan zullen we zien wat er gebeurt."

