De man die mogelijk Sergio Pérez bij Red Bull Racing gaat vervangen, Liam Lawson, zou volgens PlanetF1 geen indruk hebben gemaakt tijdens het ritje in de RB20 afgelopen week tijdens de filmdag op Silverstone.

Lawson is de afgelopen weken veelvuldig genoemd als potentiële opvolger van 'Checo' die momenteel niet weet te imponeren in de wagen van Red Bull Racing. Het Oostenrijkse beschikt over de luxepositie om vijf coureurs in dienst te hebben voor vier zitjes in de Formule 1. Ondanks dat Pérez zijn contractverlenging onlangs tekende, is zijn toekomst als teamgenoot van Max Verstappen allerminst zeker en dat heeft dan weer te maken met zijn huidige vorm.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko legt uit dat Lawson niet mag vertrekken: 'Krijgt bij ons nog een kans'

'Lawson weet nog niet te overtuigen'

Hoewel teambaas Christian Horner aangaf dat er niets achter de testdag van Lawson op Silverstone moet worden gezocht, werd datzelfde vorig jaar over Daniel Ricciardo gezegd. De Australiër werd na een aantal ronden in de RB19 als vervanger van Nyck de Vries aangewezen en in dat licht wordt test van Lawson ook gezien. Toch lijkt het erop of de 22-jarige Kiwi nog niet weet te overtuigen. Zo stelt het Britse medium dat de rondetijden van Lawson ietwat tegenvielen. De snelste tijd van Lawson was zo'n twee tienden langzamer dan de benchmark die Verstappen tijdens het raceweekend had neergezet.

Alternatieven

De kansen op het zitje van Pérez lijkt dus niet alleen af te hangen van Lawson zelf, maar eerder wat Pérez de komende twee races kan bewerkstelligen. Helmut Marko bevestigde dat er in de zomerstop een evaluatie gaat plaatsvinden. Niet alleen Lawson is kanshebber op het zitje. Zo hoopt Yuki Tsunoda ook nog altijd op promotie en Ricciardo heeft als eindstation ook het zitje naast Verstappen op het oog. Daarnaast is Isack Hadjar ook in beeld. De Frans-Algerijnse coureur kreeg ook rijtijd in Silverstone, in de wagen van Pérez, tijdens de eerste vrije training. Hadjar leidt momenteel het Formule 2-kampioenschap en geeft Red Bull daarmee iets om over na te denken.

Gerelateerd