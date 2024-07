Hoewel Red Bull Racing geen details gaat prijsgeven van het contract dat is opgesteld met Sergio Pérez, onthult dr. Helmut Marko dat het team in de zomerstop de verrichtingen van 'Checo' gaat evalueren en zo nodig een beslissing gaat nemen.

Het mag duidelijk zijn dat Pérez op dit moment niet voldoet aan de standaard die Red Bull Racing erop nahoudt. De RB20 is misschien niet meer de snelste wagen, maar Pérez wist uit de laatste vijf wedstrijden niet meer dan elf schamele puntjes te pakken. Het heeft ertoe geleid dat de positie van Pérez onder druk staat, ondanks dat de Mexicaan onlangs nog zijn contractverlenging heeft getekend. De geluiden in de wandelgangen vertellen dat er een aantal clausules in het contract van 'Checo' staan, waardoor het team onder de deal uit kan en in gesprek met GrandPrix247 gaat Marko in op de status van Pérez.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen wijst naar letsel na crash met Hamilton op Silverstone in 2021

Evaluatie van Pérez tijdens zomerstop

"Alle Formule 1-contracten bevatten exitclausules, de meeste hadden betrekking op prestaties of, laten we zeggen, voor de topcoureurs", zo erkent Marko dat de prestatieclausule van 'Checo' niets bijzonders is. De 34-jarige coureur staat onder druk en de 81-jarige adviseur bevestigt dat de prestaties van Pérez onder de loep worden genomen tijdens de zomerstop. "Zoals ik al eerder zei, zullen we tijdens de zomervakantie een evaluatie houden en dan zullen we een beslissing nemen."

Opties

Mocht Pérez het veld moeten ruimen, dan is het de vraag wie het zitje van 'Checo' gaat invullen. Liam Lawson reed donderdag in de RB20 op Silverstone, maar of hij nu direct de man is voor het topteam, dat weet Marko niet. "Laten we het eerst maar eens gaan bekijken. Lawson test donderdag op Silverstone. En ja, dus nog twee races en er zullen meer uitstapjes zijn met Lawson. En dan is ook nog Yuki Tusnoda die het heel goed doet", aldus Marko.

Gerelateerd