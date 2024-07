Hoewel er momenteel nog geen plekje voor Liam Lawson bij Red Bull Racing of het zusterteam is, onthult dr. Helmut Marko in gesprek met F1-insider dat dit plekje er wel zal gaan komen en dat de Nieuw-Zeelander daarom niet mag vertrekken.

Al vanaf de start van het 2024-seizoen is het silly season binnen de koningsklasse. Het gespeculeer over de zitjes en wie dit moet gaan invullen is dan ook al een tijdje aan de gang. In die gesprekken komt ook vaak de naam van Lawson voor, die nog altijd onderdeel is van de Red Bull-renstal. De Nieuw-Zeelander is als reservecoureur van het topteam, maar ook het zusterteam diverse keren in actie gekomen vorig jaar, toen hij moest invallen voor Daniel Ricciardo.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Moet Red Bull Racing afscheid nemen van kwakkelende Pérez? | GPFans Special

Juniorenteam

De filosofie bij Red Bull Racing is doorgaans om talenten op te leiden en die vervolgens in te zetten in het zusterteam, om op termijn een kans te maken op een zitje bij Red Bull Racing. Met het terughalen van Ricciardo is dat stappenplan overigens al buitenboord gegooid. Dat heeft ook met de positie van Sergio Pérez te maken, die onlangs zijn contractverlenging bij Red Bull tekende. Daardoor kijkt Ricciardo tegen een uitzichtloze situatie aan, hoewel de kwakkelende vorm van 'Checo' wel weer perspectief biedt voor 'Danny Ric'. Wel heeft Marko onlangs benadrukt dat het Visa Cash App RB-team een juniorenteam is en dat de aandeelhouders ook graag zien dat die situatie terugkeert.

Kansen voor Lawson

Desalniettemin zit Lawson ook nog altijd te wachten op een echte kans in de Formule 1. De 22-jarige coureur werd onlangs in verband gebracht met Audi. Het gerucht gaat dat de Duitse brigade inmiddels ook Lawson overweegt als kandidaat voor het zitje naast Nico Hülkenberg. Toch wil Marko niets van een vertrek van Lawson weten. "We zullen hem niet laten gaan, omdat hij bij ons nog een kans krijgt", zo bevestigt Marko.

Gerelateerd