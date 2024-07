Moet Red Bull Racing afscheid nemen van kwakkelende Pérez? | GPFans Special

Het mag duidelijk zijn dat Sergio Pérez niet in de beste vorm van zijn carrière zit. De Mexicaan heeft moeite om punten te pakken in de RB20 van Red Bull Racing, daar waar teamgenoot Max Verstappen om de overwinningen knokt. 'Checo' heeft onlangs zijn krabbel onder een contractverlenging bij Red Bull gezet, maar inmiddels lijkt zijn positie onder druk te staan. Waarom houdt Red Bull vast aan Pérez en wat zijn de alternatieven? In deze GPFans Special gaan we daarop in.

In 2024 is 'Checo' begonnen aan zijn vierde jaar bij Red Bull Racing. Pérez moest in 2021 het probleem oplossen wat Pierre Gasly en Alexander Albon niet konden, namelijk het gat invullen wat Daniel Ricciardo eind 2018 achterliet. Met de keuze voor Pérez werd er afgeweken van de Red Bull-filosofie, wat inhoudt dat het topteam altijd wordt voorzien van talent dat zelf is opgeleid. Toch was de beslissing destijds te verdedigen. Zo zakte Gasly in 2019 door het ijs en Albon kon het in de periode erna niet veel beter doen.

Cijfers

De cijfers zijn natuurlijk altijd discutabel, maar in dit geval is er gekozen voor de finishpositie. Ter vergelijking in de eerste helft van 2019, toen Gasly de eerste 12 races reed, waarvan hij er tien uitreed, was zijn gemiddelde finishpositie 7.10 en die van Verstappen 3.50. Albon nam het na de zomerstop over en had een gemiddelde van 6.71 daar waar Verstappen het in de resterende races met een gemiddelde van 3.86 deed. In het jaar erop mocht Albon het een heel seizoen naast Verstappen doen en kwam hij op een gemiddelde eindpositie van 7.91, daar waar Verstappen 2.46 achter zijn naam heeft staan. Pérez nam het in 2021 over en deed het aanmerkelijk beter, ook was de wagen van Red Bull competitiever. In 2021 had Verstappen een gemiddelde finishplek van 1.44, Pérez 5.94. In 2022 zat Verstappen tegen de 2.06 aan, waar 'Checo' uiteindelijk 3.29 had staan. Afgelopen jaar, in een uiterst dominante seizoen van Red Bull had Verstappen een 1.30 als eindpositie binnengehaald en Pérez een 4.50. Als we die eindposities met elkaar verrekenen, dan deden de twee voorgangers van Pérez het niet zo slecht en was de Mexicaan alleen in 2022 beter dan Albon en Gasly als teamgenoot van Verstappen.

Lange F1-loopbaan voor Pérez

Om de rol van 'Checo' bij Red Bull te begrijpen is het ook belangrijk om te weten hoe de Mexicaan de sport binnenkwam. In 2011 sloot Pérez aan bij het team van Sauber als paid driver. Dat betekent dat hij geld meenam om verzekerd te zijn van een stoeltje. Daardoor had Pérez al te maken met een stigma, maar eind 2012 werd bekend dat McLaren in 'Checo' de vervanger van Lewis Hamilton zag, die in 2013 aan de slag ging bij Mercedes. Pérez kwam één jaar in actie voor het team, met als beste resultaat een vijfde plek en werd uiteindelijk vervangen door Kevin Magnussen.

Voor 'Checo' zat er een avontuur in bij Force India, dat later Racing Point werd en inmiddels als Aston Martin door het leven gaat. Halverwege 2020 werd bekend dat het team niet meer met Pérez doorging en dat had alles te maken met het geld dat 'Checo' meenam, wat niet meer nodig was door het aantrekken van een nieuwe eigenaar Lawrence Stroll. Pérez keek lange tijd uit naar een pensioen, totdat hij de Grand Prix van Sakhir in 2020 wist te winnen en daardoor Red Bull Racing over de streep trok.

Motivatie

Bij Red Bull moet hij de rol van ideale tweede man invullen, hoewel hij dat zelf niet altijd zo zag. Zo wilde 'Checo' in 2022 en in 2023 Verstappen uitdagen voor de titel, maar we weten allemaal nog hoe dat verliep. Pérez verviel diverse keren in een vormdip en het gat met Verstappen werd wel erg groot. Het lijkt wat dat betreft op de situatie bij Mercedes, met Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, waarbij de Fin op een goede dag Hamilton op de hielen kon zitten, maar meer dan eens nergens te bekennen was. Het was daarom ook niet gek dat Toto Wolff per seizoen bekeek of Bottas nog voldeed en daarom werden er ook telkens eenjarige verlengingen aangeboden. En het verklaart ook waarom Pérez in 2024 weliswaar een tweejarige deal heeft ondertekend, maar de geluiden gaan rond dat het hier om een 1 + 1 deal gaat.

Daar komt nog een extra detail bij want meerdere bronnen melden dat de prestatieclausule van Pérez nu parten kan gaan spelen. Zou zou de Mexicaan niet meer dan 100 punten achter zijn teamgenoot mogen staan, maar is dat gat inmiddels 137 punten. Na afloop van de race in Silverstone laat Pérez dan ook optekenen dat de komende twee races - Hongarije en België - ontzettend belangrijk voor hem zijn, en dat zou zo maar met de clausule te maken kunnen hebben. 'Checo' weet waar hij staat qua contract, maar stelt dat dit geen afleiding mag worden en dat hij zich de komende twee weekenden gaat focussen op de prestaties en dat dit de hoogste prioriteit betreft.

Alternatieven

Als alternatief voor Pérez wordt Liam Lawson veelvuldig genoemd. Zo wist de Nieuw-Zeelander vorig seizoen, toen hij bij het zusterteam moest invallen voor Ricciardo, te imponeren en de verwachting was dat hij dit jaar misschien al een vaste waarde zou zijn. Yuki Tsunoda lijkt bij het Visa Cash App RB-team tegen een glazen plafond aan te zitten en Daniel Ricciardo, die wil weliswaar terugkeren bij Red Bull, weet nog niet te overtuigen.

Het verhaal wil dat de verlenging van Pérez ook op de steun van de Verstappens kan rekenen. Zo wordt met het aanblijven van 'Checo' de stabiliteit behouden binnen het team, in plaats van het binnenhalen van een andere nummer één zoals bijvoorbeeld Fernando Alonso, die natuurlijk zelf voor de titel wil gaan. Carlos Sainz wordt ook veelvuldig genoemd, maar we moeten niet vergeten dat papa Sainz en Verstappen senior elkaar de tent uitvochten toen Max en Carlos in 2015 voor Toro Rosso reden.

Pérez behouden?

De argumenten om Pérez te lozen, die zijn er volop. Toch zijn er ook argumenten om Pérez te behouden. Natuurlijk, het belangrijkste zijn de prestaties op de baan, maar Pérez neemt ook heel wat sponsorgeld mee. De impact van 'Checo' op thuisland Mexico en daarbij het belang van Red Bull, mag dan ook niet worden onderschat. En dan belanden we misschien wel op het belangrijkste punt. Is 'Checo' tegenwoordig zo slecht of is de RB20 simpelweg een moeilijk bestuurbare auto? Verstappen dringt namelijk al enkele weken aan op verbeteringen en geeft al een paar weekenden aan dat de RB20 niet meer de snelste auto is. Dat lijkt vooral bij Pérez zijn uitwerking te hebben. Daarnaast is er geen garantie dat de alternatieven het beter zouden doen in de huidige RB20.

Druk wordt opgevoerd vanuit Red Bull

Pérez staat dus onder druk en deze week hebben Helmut Marko en Christian Horner die situatie ook niet verlicht, want er wordt al gesproken over mogelijke opvolgers. Toch kan Pérez, als hij zijn niveau haalt, in het kielzog van de Nederlander rondrijden, maar daar is iets meer vertrouwen bij 'Checo' voor nodig, maar ook een snelle wagen. De komende weken zal aantonen of Pérez de kleuren van Red Bull Racing mag blijven verdedigen of dat hij tijd is voor vers bloed.