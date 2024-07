Volgens Max Verstappen heeft, naast de F1 Grand Prix van Spanje in 2016, ook de Grand Prix van Mexico in 2018 een speciaal plekje in zijn hart vanwege de problemen die hij dat weekend zou kennen.

In gesprek met Red Bulletin gaat Verstappen nog eens terug naar zijn eerste zege in F1, tijdens zijn debuut voor Red Bull Racing. "Mijn banden waren helemaal kapot, Kimi was hard aan het pushen. Ik wist dat ik de laatste chicane perfect moest nemen om hem geen kans te geven te vertragen in bocht 1. Ik was super gefocust en reed heel defensief. Ik was super gefocust en reed heel defensief. Ik dacht niet dat het zou lukken met de overwinning tot de laatste bocht. Ik was zo gefocust op mijn werk. Niets kan de eerste overwinning in de F1 overtreffen. Het was ongelooflijk omdat het zo onverwacht kwam. Het team had van tevoren gezegd: instappen, wennen aan de auto en kijken wat eruit komt. Ja, we hadden geluk omdat beide Mercedessen weg waren, maar je moet je kans grijpen als die zich voordoet."

Verstappen over zege in Mexico tijdens seizoen 2018

In 2018 won Verstappen de Grand Prix van Mexico, maar dit ging niet vanzelf. De Nederlander had op zaterdag al problemen met de motor en die konden voor zondag niet opgelost worden. "Ik was echt boos. Net toen alles op het spel stond, stond ik machteloos. De avond voor de race zei ik tegen mezelf: ik ga morgen winnen! Het was geen gevoel van wraak, maar eerder een absolute vastberadenheid om te winnen ondanks de technische problemen. Wat me hielp was dat de problemen zich vooral voordeden op de absolute limiet, met maximale grip. Dat was mijn kans voor de race. Met deze kennis ging ik zondag met extra woede in mijn maag van start - en won!"

Verstappen blikt terug op Grand Prix van Oostenrijk 2019

Ook de Grand Prix van Oostenrijk in 2019 is voor Verstappen een speciale. Na een moeizame start kwam hij op P7 terecht, maar zou Verstappen alsnog winnen. "De Ferrari was echt snel op de rechte stukken, dus ik moest het in bocht 2 proberen - meerdere keren. Bij de laatste poging raakte ik Charles, maar ik lag voorin. De drie uur tot de officiële uitslag bracht ik door in het Red Bull Energy Station, samen met Helmut Marko en Dietrich Mateschitz. Het duurde even om de overwinning definitief te maken, maar al met al was het een gave race."

