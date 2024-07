Adrian Newey mocht vrijdag met Red Bull Racing eindelijk voor het eerst de Hypercar RB17 voor het eerst tonen aan de buitenwereld. De Brit, die vanaf volgend jaar niet meer voor het team van Max Verstappen zal werken, legt uit waarom de RB17 nooit een F1-auto is geworden.

In de podcast Talking Bull gaat Newey in op de RB17 waar hij de afgelopen maanden zich op heeft gefocust. Volgens de Brit is er een reden dat de auto nooit in de Formule 1 terecht is gekomen en het team van de RB16B naar de RB18 is gegaan. "De reglementen veranderden en we moesten in 2021 met de auto van 2020 racen, in aangepaste vorm. De RB17 als Formule 1-auto is dus nooit gebouwd, want toen we de auto van 2022 maakten, werd die de RB18 genoemd. Dus 17 was altijd een ontbrekend nummer.”

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Russell baalt van gedrag op social media: "Zoveel haat en negativiteit"

Naam RB17 volgens Newey logisch

Red Bull had qua namen van de auto's dus een gat op te vullen met de RB17, en volgens Newey is het dan ook een logisch gevolg dat de Hypercar nu RB17 heet. “Ook wat betreft wanneer ik begon, toen ik de eerste schets of tekening maakte en toen de jongens van geavanceerde technologie dat overnamen en met hun werk begonnen - chronologisch paste het perfect. Dus het leek logisch, het voelde goed om dat gat op te vullen.”

A work of art 🧑‍🎨 #RB17 pic.twitter.com/8hW5s8VNBW — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 12, 2024

Gerelateerd