George Russell is niet blij met het gedrag van fans op social media rondom coureurs en F1 zelf. De Brit, die de Grand Prix van Oostenrijk dit jaar won, is van mening dat het jammer is dat bekende personen niet de platformen kunnen gebruiken zoals de bedoeling is.

In gesprek met Motorsport.com zegt Russell dat hij best van grapjes op social media kan genieten, maar dat er ook een slechte kant aan social media zit. "Ik vind het leuk om alle memes en grappen te zien, alles wat positief is, is leuk. Maar er zit ook een andere kant aan. Er is zoveel haat en negativiteit. Het is bijna onmogelijk om dat niet te zien. Ik had daarom ook een lange tijd al mijn accounts verwijderd. Nu beheer ik mijn accounts samen met mijn team, maar ik heb alle meldingen uitgezet. Het enige wat ik doe, is mijn content doorsturen."

Russell ziet meestal negatieve reacties op social media

Het is volgens Russell lastig om alle negatieve berichten te omzeilen op social media. "De eerste reactie die je ziet, is altijd negatief. Instagram laat bijvoorbeeld de meest gelikete comment zien. Het maakt niet uit waar het over gaat, maar ongeveer 50 procent van die reacties is negatief. Dat kan ik maar lastig bevatten. Je ziet nu al mensen in de schijnwerpers - acteurs, muzikanten en voetballers - vanwege mentale problemen even van de socials afgaan", vertelt Russell. "Als je niet zelf in zo'n situatie zit, weet je niet hoe genadeloos de negativiteit kan zijn."

Russell baalt dat hij social media niet op zijn manier kan gebruiken

Door alle negativiteit is Russell van mening dat hij niet social media kan gebruiken zoals hij graag zou willen en zoals het in eerset instantie ook bedoeld was. "Het is jammer dat ik niet veel van alle [leuke] dingen kan zien, maar tegelijkertijd is het wel zo dat als je eenmaal negativiteit zoekt, dan zie je het ook vaker. Ik ga dan naar de F1 Instagram om te kijken wat voor video's ze hebben gepost en of ik iets heb gemist."

