Adrian Newey is felbegeerd door bijna alle teams in F1 sinds het duidelijk is geworden dat hij vertrekt na 2024 bij Red Bull Racing. Een beslissing lijkt binnen handbereik te zijn, want er zou weer een team afgevallen zijn. Er zijn nu nog twee favorieten over.

De toekomst van Newey in F1 is momenteel het gesprek van de dag in de koningsklasse. De auto die Red Bull in 2024 gebruikt, zou al van de hand van technisch directeur Pierre Waché zijn. Newey is de laatste tijd vooral bezig geweest met de Hypercar RB17 die vrijdag onthuld werd. Nu de Brit hier nagenoeg klaar mee lijkt te zijn en eind dit jaar vrij is om te gaan en staan waar hij wil, nemen de geruchten toe. Bijna elk team, buiten Red Bull Racing en Visa Cash App RB, is wel genoemd. Er lijken nu nog twee teams over te zijn.

Newey niet naar Ferrari

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com zou Ferrari definitief afgevallen zijn. Het Italiaanse team kondigde deze week het vertrek van Enrico Cardile, technisch directeur, aan. Cardile gaat namelijk aan de slag bij Aston Martin. Ferrari zal de hoop hebben gehad dat Newey zijn opvolger zou worden, aangezien Cardile zich vooral focuste op het chassis van de auto van Ferrari. Toch lijkt Newey het niet te zien zitten om in Maranello te gaan werken, vooral omdat de Brit eigenlijk zijn hele carrière in Groot-Brittannië heeft gewerkt. Daardoor is Ferrari nu dus afgevallen voor de zoveelste keer in de carrière van Newey, ook omdat het team niet mee wil gaan in een biedingsoorlog wat betreft het salaris.

Nog twee teams over in gevecht om Newey

Als het inderdaad zo is dat Newey in Groot-Brittannië wil blijven werken, zijn er nog maar een paar teams over. Tussen alle teams die op het eiland hun fabrieken hebben staan, lijkt Newey nu nog twee opties over te hebben gelaten. Aston Martin zou de beste papieren in handen hebben om Newey vanaf volgend jaar als medewerker te mogen verwelkomen. Het team heeft een nieuwe fabriek en rijdt al jaren met hetzelfde duo in F1: Fernando Alonso en Lance Stroll. Het andere team is niet Williams of Mercedes, maar McLaren. De interesse vanuit McLaren is niet nieuw en het Britse team heeft momenteel de beste auto van de grid in handen. Of dit sportieve plaatje genoeg is om Newey te overtuigen niet naar Aston Martin, maar naar McLaren te komen, is afwachten.

