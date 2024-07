Max Verstappen heeft tijdens zijn carrière in F1 inmiddels 61 overwinningen geboekt, waaronder een recordaantal negentien vorig jaar en zeven overwinningen in 2024. Vorig jaar vond de coureur van Red Bull Racing twee zeges erg belangrijk.

In de The Red Bulletin bespreekt Verstappen een paar van zijn belangrijkste zeges in F1 sinds hij actief is in de koningsklasse, waaronder het seizoen 2023. Tijdens dit seizoen vond Verstappen dat er twee zeges waren die voor hem het belangrijkst waren. Te beginnen met de Grand Prix van Miami. Het was een race waarin Verstappen vanaf P9 begon en dus aan een inhaalrace moest beginnen. De Nederlander reed binnen een paar rondjes al richting de podiumplekken en daarna de eerste plaats. "Daarvoor had ik in Bakoe weliswaar nog niet kunnen winnen, maar ik had veel over de auto geleerd. Het waren maar een paar kleinigheden, maar die maakten het verschil. Het was echt een belangrijke inhaalrace in Florida."

Verstappen over belang van GP Japan 2023

Verstappen vond de Grand Prix van Japan in 2023 tevens een belangrijke zege. Niet alleen omdat het voor Honda een thuisrace was, maar ook omdat het team het weekend daarvoor beschuldigingen had ontvangen. Het ging toen om een flexibele voorvleugel, iets waar momenteel vooral Mercedes mee te maken heeft. Voor Verstappen was dit motivatie genoeg om het weekend te domineren. "Na de beschuldigingen aan het team was ik gebrand om te winnen. Ik wilde het iedereen bewijzen. De auto reed als op rails. Ik heb alleen maar met een glimlach onder mijn help gereden. Zoiets komt vooral in de kwalificatie niet vaak voor." Verstappen pakte pole tijdens dat raceweekend en won met dominantie de Grand Prix op weg naar zijn derde titel in F1.

Zege Verstappen in Belgie vanaf P14 ook genoemd

Verstappen gaat ook verder terug dan 2023, want in 2022 vond hij zijn zege tijdens de Grand Prix van Belgie ook een zege die bij hem hoog op het lijstje staat. De Nederlander reed toen vanaf P14 naar de zege, nadat hij een gridstraf had genomen omdat hij over het maximale aantal motoronderdelen was gegaan. “Dit weekend was ongelooflijk! Ik zou zelfs vanaf de laatste plaats op de grid hebben gewonnen. Ik begon op zachte banden, die langer meegingen dan de medium banden van mijn tegenstanders. Het was gek. Zo'n weekend heb je niet vaak. Alles was perfect."

