Fernando Alonso vertelt dat de Formule 1-coureurs van vandaag de dag een stuk beter voorbereid de sport inkomen dan in zijn jonge jaren, maar dat ze misschien ook wat karakter missen, ómdat alles zo goed geregeld is tegenwoordig.

Fernando Alonso is met zijn 42 jaar de oudste coureur op de grid. Qua performance kan de tweevoudig wereldkampioen nog altijd prima meekomen en hij is een van de snellere coureurs op de grid. De Spanjaard maakte zijn Formule 1-debuut in 2001, en dus kan je rustig stellen dat Alonso het reilen en zeilen van de sport inmiddels wel kent. Hij heeft de grid met ontzettend veel grote namen gedeeld, en ook gezien hoe de sport door de jaren heen veranderd is.

Oudere generatie oprechter volgens Alonso

In gesprek met Financial Times wordt Alonso gevraagd naar de verschillen tussen Formule 1-coureurs van toen en nu: "Er zijn absoluut wat verschillen", klinkt het. "Ik denk dat de oudere generatie wat oprechter was. Ze hadden een ander karakter, in de manier waarop ze het racen en het leven benaderden. Het waren taaie concurrenten. Tegenwoordig zijn ze heel getalenteerd, misschien wel meer dan voor alle academies, simulatoren, de technologie en de data die ze hebben waardoor ze snel kunnen leren."

Wat karakter verloren

De Spanjaard vervolgt: "Ze komen beter voorbereid in de Formule 1. Maar naast de baan of met hun helm af, zijn ze wat meer verlegen. Ze hebben mensen die met hen praten, ze hebben een management, ze hebben iemand voor de media, ze hebben iemand voor het sporten. Ze zijn goed voorbereid, maar misschien zijn ze wat van hun eigen karakter verloren."

