We zitten na twaalf races precies op de helft van het F1-seizoen 2024. Wie kijkt naar de gemiddelde finishpositie van alle coureurs, ziet dat het allemaal een stuk spannender is dan in 2023 het geval was.

Dat Max Verstappen nog steeds bovenaan staat met een tweede plaats als gemiddelde finishpositie, is geen verrassing. De Nederlander won zeven van de eerste twaalf races, maar moest dus ook al vijf races aan andere coureurs laten. Lando Norris is, zeker de laatste weken, de voornaamste uitdager gebleken. Hij heeft een gemiddelde finishpositie van 3.45. De coureurs van Ferrari, Charles Leclerc en Carlos Sainz, volgen. De top vijf wordt niet door Oscar Piastri, maar door George Russell afgemaakt. Hij eindigde gemiddeld iets hoger dan vijfde. Piastri weet wel Sergio Pérez achter zich te houden. De Mexicaan heeft een gemiddelde finishpositie van 5.80, wat bijna drie volledige plekken slechter is dan Verstappen.

De rest van de top tien

Wat belangrijk is om hierbij te vermelden, is dat het alleen gaat om de races die de coureurs hebben afgemaakt. Een DNS of DNF wordt dus niet bij het gemiddelde opgeteld. De top tien op de grid qua gemiddeld finishpositie wordt afgemaakt door Lewis Hamilton, Fernando Alonso en Nico Hulkenberg. Twee coureurs van Mercedes, Ferrari, McLaren en Red Bull Racing, met daarnaast een coureur van Aston Martin en Haas. Er staan geen coureurs van Williams, Alpine, Visa Cash App RB en Kick Sauber in de top tien.

