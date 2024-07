De F1 Grand Prix van Groot-Brittannië was voor de Britten een enorm groot feest, met drie landgenoten die gedurende het weekend in de schijnwerpers stonden. De belangrijkste conclusies na het raceweekend in Silverstone.

George Russell begon vanaf P1 aan de race, maar zou uiteindelijk uitvallen gedurende de race. Daardoor waren er nog drie kanshebbers voor de zege: Hamilton, Max Verstappen en Lando Norris. Verstappen zou zeker tijdens zijn eerste stint veel problemen kennen, maar gedurende de laatste stint ging hij langs Norris en haalde de Nederlander nog bijna Hamilton in voor de zege. Dit lukte echter niet, waardoor Hamilton de race won voor Verstappen en Norris.

Hamilton maakte einde aan lange reeks zonder zege in F1

Eind 2021 was het voor het laatst dat Hamilton, nog in de periode dat Mercedes een auto had waarmee een kampioenschap gewonnen kon worden, een zege boekte in F1. Aan deze reeks van meer dan 900 dagen zonder zege kwam afgelopen weekend een einde, uitgerekend op Silverstone. Nog nooit won iemand in F1 zoveel races op een circuit als Hamilton op Silverstone na afgelopen weekend. Het is voor Hamilton een grote opluchting dat hij met een zege na dit seizoen afscheid kan nemen van Mercedes. Hij zal vanaf 2025 bij Ferrari gaan rijden, dat het nu juist moeilijk heeft, en zal hopen dat het Italiaanse team tegen die tijd een betere auto heeft waarmee hij nog een keer wereldkampioen kan worden.

Mercedes en McLaren zijn sneller dan Red Bull?

Dat Red Bull sinds Imola problemen heeft om consistent te presteren, blijkt wel uit het feit dat Verstappen eigenlijk de laatste races niet meer de snelste is qua race pace. Waar hij in Bahrein nog meer dan 0.4 seconden gemiddeld sneller was dan de rest van het veld, heeft hij nu een achterstand op Norris. Afgelopen weekend was zelfs Hamilton in zijn Mercedes sneller qua race pace. Dat McLaren een snelle auto had, zelfs sneller dan Red Bull, was al een tijdje zo. De afgelopen paar raceweekenden heeft ook Mercedes zich laten zien met twee zeges op rij. Met upgrades in Hongarije en Belgie is het team flink druk aan het zetten op Red Bull, dat zelf een upgradepakket gaat vervroegen, en McLaren. Van het laatste team wordt gedacht dat ze al richting de limiet van de auto aan het gaan zijn.

Aston Martin en Williams tonen hun vorm

Wie afgelopen weekend ook in vorm waren, zeker in vergelijking met de rest van dit seizoen, waren Aston Martin en Williams. Aston Martin begon nog wel aardig aan dit seizoen, maar viel daarna weg en zag teams als Haas en Alpine zich als concurrent manifesteren. Afgelopen weekend eindigde het team echter zevend en achtste met Lance Stroll en Fernando Alonso en scoorde het eindelijk weer eens met twee auto's punten.

Williams kende ook een goed weekend en scoorde dankzij Alex Albon zijn negende plaats ook nog eens twee punten. Dit is echter voor Albon gewoon een goed weekend, maar geen uitzondering. Wat vooral een goed teken was, was de elfde plaats van Logan Sargeant. De Amerikaan had negen seconden achterstand op de tiende plaats, wat laat zien dat Williams afgelopen weekend een goede auto had.

Dramatisch weekend Alpine

Alpine was de afgelopen paar raceweekenden zich aan het herstellen en scoorde eigenlijk stabiel punten tijdens de races in Europa. Afgelopen weekend in Silverstone ging echter alles fout wat fout kon gaan. Dit begon al bij het vervangen van de motor van Pierre Gasly, wat voor hem de vijfde keer was. Daardoor begon de Fransman achteraan, maar de kwalificatie van zowel hem als Esteban Ocon bleek ook niet fantastisch te zijn. Tijdens de race bleek herstel niet mogelijk, want de race van Gasly was dankzij een probleem met de versnellingsbak al afgelopen voordat de race begonnen was. Ocon werd slechts zestiende.

Is de positie van Pérez nog houdbaar?

Het lijkt elk weekend een terugkerend fenomeen: de toekomst van Sergio Pérez bij Red Bull. Op papier is er, gezien zijn nieuwe contract tot eind 2026, geen enkele reden om te twijfelen aan zijn toekomst. Zijn huidige prestaties zorgen er, zelfs met contract, voor dat de twijfel weer is toegeslagen. Ook afgelopen weekend kwam de Mexicaan nooit in zijn ritme. Hij crashte tijdens Q1 en moest vervolgens vanuit de pitstraat beginnen. De race leverde hem een zeventiende plaats op. De resultaten van Pérez nu de laatste tijd: P8, DNF, DNF, P8, P7 en P17.

De namen van Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo worden alweer genoemd en woorden als 'deadline' en 'ultimatum' zijn alweer in de geruchten terug te vinden. Zo zou er een prestatie-clausule in zijn contract zitten, met als focus het gat naar teamgenoot Verstappen. Het gat is momenteel bijna 140 punten, wat na twaalf races al een enorm gat is.

