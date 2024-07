In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Woensdag kwam het gerucht naar buiten dat McLaren en Zak Brown gesprekken voeren met Red Bull Racing over het leveren van motoren, blikte Martin Brundle terug op wat er afgelopen weekend gebeurde tijdens de gridwalk, reageerde de vrouw van Adrian Newey op social media open over de situatie van haar man en bleek Mercedes een mysterieus foefje te gebruiken op de W15. Dit is de GPFans Recap van 10 juli.

Verstappen aanwezig bij finale EK voetbal als Nederland vandaag wint: "Dat is de bedoeling"

Het is nog maar de vraag of het Nederlands elftal de finale van het Europees kampioenschap voetbal gaat spelen. Als dit het geval is, dan is Verstappen erbij. Het wordt dan echter wel een heel druk weekend voor de Red Bull F1-coureur, want naast die finale heeft hij ook nog verplichtingen met Red Bull Racing tijdens het aanstaande weekend. Meer lezen over wat de plannen zijn van Verstappen rondom het EK voetbal? Klik hier!

Brundle trekt boetekleed aan na weigering op startgrid Silverstone: "Sprak hem niet aan als 'Sir'"

Martin Brundle doet altijd de gridwalk bij Sky Sports F1, zoals ze dat ook bij Viapaly doen. De gridwalk van afgelopen weekend ging echter niet helemaal soepel. De voormalig Formule 1-coureur, maar inmiddels analist bij de zender loopt voorafgaand aan de race altijd even rond op de startgrid om te babbelen, maar daar is niet iedereen van gediend. Meer lezen over waar Brundle precies spijt van heeft na afgelopen weekend? Klik hier!

Vrouw Adrian Newey steekt de draak met interesse in Red Bull-ontwerper

Het is nog altijd de vraag of en waar Adrian Newey zijn Formule 1-loopbaan zal gaan vervolgen. De 65-jarige ontwerper lijkt in trek te zijn bij diverse teams en Amanda Newey, de vrouw van, ziet de humor van de situatie wel in en steekt op X de draak met de interesse vanuit diverse hoeken. Meer lezen over wat de vrouw van Adrian Newey over haar man te zeggen heeft? Klik hier!

'Brown praat regelmatig met Red Bull over leveren motoren na zorgen over Mercedes'

McLaren maakt al jaren met succes gebruik van de motoren van Mercedes en kondigde vorig jaar aan dat dit ook de komende jaren het geval gaat zijn, maar er zijn nu toch twijfels. McLaren CEO Zak Brown zou regelmatig in contact zijn met Red Bull Ford voor het leveren van motoren. De reden hierachter is bijzonder en heeft ook Red Bull verrast. Meer lezen over waar Brown met Red Bull over praat en waarom er zorgen zijn over Mercedes? Klik hier!

Mercedes heeft mysterieus foefje op W15 zitten

Het team van Mercedes wist de afgelopen twee races te winnen. De winst van George Russell in Oostenrijk kan nog worden toegerekend aan de schermutselingen tussen Lando Norris en Max Verstappen, maar in Silverstone leek Lewis Hamilton op eigen kracht te kunnen winnen. Volgens Formu1a.uno heeft Mercedes een nieuwigheidje waardoor de renstal ineens weer kan meedoen om de bovenste plekken. Meer lezen over wat er zo bijzonder is aan de uitvinding van Mercedes? Klik hier!

