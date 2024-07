De gridwalks van Martin Brundle bij Sky Sports F1 zijn toch wel een traditie geworden. De voormalig Formule 1-coureur, maar inmiddels analist bij de zender loopt voorafgaand aan de race altijd even rond op de startgrid om te babbelen, maar daar is niet iedereen van gediend.

Zo hebben we Brundle al een aantal keren gezien toen hij niet te woord werd gestaan. Enerzijds hebben de gasten op de grid natuurlijk de vrijheid om een gesprekje uit de weg te gaan, maar het gaat er niet altijd even vriendelijk aan toe. Zo ook afgelopen weekend toen de Grand Prix van Groot-Brittannië op het programma stond en Brundle leadgitarist en achtergrondzanger van de rockband Queen zag staan, Brian May.

Sir Brian May

May gaat, net als Lewis Hamilton, als 'Sir' door het leven en Brundle wilde graag een interview afnemen. Dat ging niet helemaal goed, want tot twee keer toe werd Brundle afgewezen. Op zijn eigen site schreef May: "Ik had een geweldige dag op Silverstone dankzij de vriendelijkheid van het Mercedes-team en mijn kleinzoon beleefde enkele echt historische verjaardagsmomenten. En trouwens, mijn excuses aan mr. Brundle. Het was absoluut niet mijn bedoeling om je af te snauwen. Het enige wat je ziet, is iemand die nerveus is om te spreken over iets waar hij weinig verstand van heeft en die staat te popelen om te komen waar hij hoort te zijn."

Brundle trekt boetekleed aan

Brundle legt echter de fout bij zichzelf neer en zegt May niet op de juiste manier te hebben aangesproken. "Ik ben degene die zich moet verontschuldigen bij Sir Brian May, niet hij bij mij voor de gridwalk op zondag in Silverstone. Ik sprak hem niet aan als Sir Brian en ik had hem niet twee keer moeten benaderen toen hij geen zin had in een praatje op live televisie. Niemand is ooit verplicht om met mij te praten op de grid, of waar dan ook", aldus Brundle.

It is me who should be apologising to Sir Brian May, not him to me for the gridwalk on Sunday at Silverstone. I didn’t address him as Sir Brian, and I shouldn’t have approached him twice when he wasn’t up for a chat on live TV. Nobody is ever obliged to talk to me on the grid, or… — Martin Brundle (@MBrundleF1) July 9, 2024

