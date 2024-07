Het team van Mercedes wist de afgelopen twee races te winnen. De winst van George Russell in Oostenrijk kan nog worden toegerekend aan de schermutselingen tussen Lando Norris en Max Verstappen, maar in Silverstone leek Lewis Hamilton op eigen kracht te kunnen winnen. Volgens Formu1a.uno heeft Mercedes een nieuwigheidje waardoor de renstal ineens weer kan meedoen om de bovenste plekken.

Lange tijd keek Mercedes aan tegen een uitzichtloze situatie, waarbij er weinig begrip was over het grondeffect. Toch lijkt dat in 2024 te zijn gekeerd. Zo is de W15 duidelijk een betere wagen dan haar voorgangers en zijn er in 2024 ook al twee zeges geboekt. Elk team innoveert om op die manier een paar tienden te winnen en op de W15 was een bobbel op de neus van de wagen te zien. Het Italiaanse medium vermoedt dat daar weleens de sleutel van het succes van de W15 kan zitten.

Verbetering

Elk team neemt om de zoveel races updates mee, maar de verbeteringen bij Mercedes lijken nu te werken. In Spielberg debuteerde de W15 met de uitstulping, waardoor er een nieuwe luchtstroom wordt gecreëerd. In de event notes van de Grand Prix van Oostenrijk was de update overigens niet neergezet en dat sluit een aerodynamische verbetering enigszins uit. Als dit namelijk wel het geval is, dan is Mercedes verplicht dit op te geven bij de FIA.

Een groot probleem van de W15 was het zoeken naar de balans. Aangezien de uitstulping geen koelingselement lijkt, moet het haast wel een ander doel dienen. Mercedes heeft de kaarten overigens dicht bij de borst gehouden en er niets over verteld. Het medium wijst naar een aanpassing waardoor er een 'stabieler platform' wordt gecreëerd, die in verschillende omstandigheden, onder verschillende downforce-niveaus lijkt te werken.

