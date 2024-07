Max Verstappen is bij de finale van het EK voetbal van de partij! Tenminste, als Nederland vandaag van Engeland wint in de halve finale. Het wordt dan echter wel een heel druk weekend voor de Red Bull F1-coureur.

Voor het eerst sinds 2004, toen de voetbalcompetitie in Portugal werd gehouden, staat Nederland in een halve finale van een EK. Het elftal van Oranje het had dit jaar wel lastig in de groepsfase. Na de zege op Polen werd het gelijkspel tegen Frankrijk. Vervolgens verloor het team onder leiding van coach Ronald Koeman van Oostenrijk. Als een van de beste teams die derde werd in hun groep, mocht Nederland tóch door naar de achtste finales. Roemenië verslaan leek een makkie met 3-0. Nederland won daarna van Turkije in de kwartfinale met 2-1 en dus zullen we het in de halve finale van vanavond moeten opnemen tegen Engeland. In tegenstelling tot Nederland (in 1988) is Engeland nooit eerder Europees kampioen geworden.

Artikel gaat verder onder video

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Via Mee Met Oranje: KNVB maakt datum huldiging Oranje bekend bij EK-winst

Appen met Virgil

Verstappen steunt naast PSV Eindhoven uiteraard ook het Nederlands elftal. Tijdens de persconferentie na afloop van de Grand Prix van Groot-Brittannië, toen hij tweede was geworden achter thuisheld Lewis Hamilton, liet hij zelfs weten vaak in contact te staan met Virgil van Dijk, de aanvoerder van het Oranjeteam. "Ik app altijd met Virgil hier en daar voor of na een wedstrijd. Uiteraard hoop ik dat Holland wint, zo simpel is het. Maar hopelijk wordt het ook een leuke wedstrijd. Natuurlijk zou het geweldig zijn om naar de finale te gaan."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Via FCUpdate: Koeman stelde international vlak voor EK teleur: 'Hij wilde alleen uitzondering maken voor Frenkie en Memphis'

Goodwood

Als Nederland van Engeland wint, dan zullen ze het aankomende zondag op 14 juli moeten opnemen tegen Spanje in het Olympiastadion in Berlijn. Verstappen wil graag bij de finale aanwezig zijn. "Dat is wel de bedoeling," antwoordde de kampioenschapsleider in de Formule 1 op de vraag van Viaplay of hij dan naar de hoofdstad van Duitsland zal vliegen. Gelukkig voor Verstappen is er geen Grand Prix aankomend weekend, maar hij heeft wel andere verplichtingen. Het Goodwood Festival of Speed wordt namelijk gehouden en Red Bull Racing, inclusief Verstappen en ploegmaat Sergio Pérez, zijn er dan bij om het twintigjarig bestaan van de Oostenrijkse F1-renstal te vieren. Oude Red Bull-bolides, zoals de RB1 uit 2005, zullen op de hillclimb in actie komen. Daarnaast wordt ook het doek getrokken van de RB17, de door Adrian Newey ontworpen hypercar.

Gerelateerd