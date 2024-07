Het team van Red Bull Racing gaat Liam Lawson de kans geven om meters te maken in de RB20. Het is de bedoeling dat de Nieuw-Zeelander aankomende week op Silverstone in de huidige Red Bull ervaring gaat opdoen, zo meldt Viaplay.

Volgens het medium kan het niet los gezien worden van de kwakkelende Pérez, die dit seizoen maar met moeite zijn teamgenoot kan volgen. De Mexicaan wist voor het laatst op het podium te staan in China en deze week kwamen er signalen dat het alarmfase één voor 'Checo' is. Zo zouden de resultaten van Silverstone, Boedapest en Spa-Francorchamps de doorslag geven of Pérez zijn zitje weet te behouden bij het Oostenrijkse team.

TPC wordt filmdag

Lawson zou in eerste instantie een zogeheten TPC(Testing of Previous Cars) rijden. Het nadeel van dit programma is dat het hier gaat om een auto die minimaal twee jaar oud is en de Kiwi zou dan gaan rijden in de RB18. Dat wordt volgens het medium omgezet in een filmdag. Het voordeel daarvan is dat Lawson daardoor in de huidige wagen mag stappen en Red Bull Racing kan die data direct vergelijken met haar huidige coureurs. Tijdens zo'n filmdag geldt echter wel dat er maximaal 200 kilometer mag worden afgelegd op de speciale band van Pirelli.

Afgelopen jaar verdiende Daniel Ricciardo zijn zitje bij het zusterteam van Red Bull Racing juist op die manier. Nyck de Vries stond destijds onder druk. De Nederlander kende geen florissante periode in zijn tijd bij het team uit Faenza en Riccardo werd tijdens een filmdag ingezet. Als gevolg daarvan verloor de voormalig Formule E-wereldkampioen zijn zitje bij de renstal.

